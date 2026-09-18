Assala Nasri, başkent Şam'da konser vererek zaferle memleketine döndü.

"MAZLUMUN ZALİME KARŞI ZAFERİ"

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, yaklaşık 15 yıl sonra Şam'da konser vermek üzere ülkesine dönen sanatçı Assala Nasri'nin dönüşünü, "Mazlumun zalime karşı zaferi " olarak nitelendirdi.

Salih, Assala'nın dönüşünün yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını belirterek, sanatçının Suriye halkının yanında duran insani ve ahlaki tutumunun da kutlandığını söyledi.

Assala'yı "Şam'ın kızı" olarak nitelendiren Salih, sanatçının Suriye devriminin başlangıcından itibaren halkına verdiği desteğe dikkati çekti.

Assala'nın Suriyelilere yardım etmek için mücevherlerini sattığına işaret eden Salih, sanatçının bu tutumunu "Her anlamda altın değerinde" olarak nitelendirdi.

Konser sırasında Assala'ya Suriye illerinin sembollerinin yer aldığı bir plaket takdim eden Salih, "Bugün kendi ülkesi Suriye'de de iz bırakıyor. Teşekkürler Assala, ülkene hoş geldin." ifadelerini kullandı.

Suriye Kültür Bakanlığı, sanatçının yeni albümünün hazırlanmasına da destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

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