Suriye'ye tarihi dönüş! Assala Nasri 15 yıl sonra Şam'da konser verdi: "Mazlumun zalime karşı zaferi"
urudiye devriminin ilk yıllarında Esad rejimine karşı aldığı cesur tavır ve verdiği destek nedeniyle yaklaşık 15 yıldır ülkesinden ayrı kalan ünlü müzisyen Assala Nasri, "Assala'nın Dönüşü" kampanyası kapsamında başkent Şam'da büyük bir konser verdi. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, Assala'nın dönüşünü "Mazlumun zalime karşı zaferi" olarak nitelendirdi.
Suriyeli müzisyen Assala Nasri, Suriye devriminin ilk yıllarında Esad rejimine karşı aldığı tavrın ardından yaklaşık 15 yıl sonra ülkesine dönerek başkent Şam'da konser verdi.Assala Nasri 15 yıl sonra Şam'da sahne aldı!
ESAD REJİMİNİN ZULMÜNE KARŞI DURMUŞTU
Şam doğumlu sanatçı, 2011'de başlayan Suriye devriminin ilk dönemlerinden itibaren Suriye halkının özgürlük taleplerine destek verdi ve Esad rejiminin uygulamalarına tepki gösterdi.
Suriye'den ayrılmasının ardından yaklaşık 15 yıl boyunca ülkesinde sahneye çıkmayan Nasri, bu süreçte Suriye'yi müziğinde ve açıklamalarında gündemde tutmaya devam etti.
BASKI VE YAPTIRIMLARLA MÜCADELE ETTİ
Nasri, devrime verdiği destek nedeniyle devrik Esad rejimi tarafından çeşitli baskı ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldı ve Suriye Sanatçılar Sendikasından çıkarıldı.
Suriye devrimin en zor dönemlerinden biri olarak nitelendirilen 2012'de Tunus'taki Kartaca Müzik Festivali'nde sahneye çıkan Nasri, elinde Özgür Suriye bayrağıyla Suriye halkına desteğini gösterdi.
Suriyeli müzisyen sonraki yıllarda verdiği konserlerde de Suriye devrimini gündemde tutmaya devam etti.
Aralık 2024'te yayımladığı "Suriye Cennet" adlı şarkısıyla birlik ve yeniden inşa mesajı veren Nasri, 2026'da ise tutuklular, kayıplar ve ailelerinin yaşadığı acıları konu alan eserler seslendirdi.
ŞAM'DA ASSALA'NIN DÖNÜŞÜ
Nasri'nin Şam'daki konserleri "Assala'nın Dönüşü" kampanyası kapsamında organize edildi.
Yaklaşık 15 yıllık aranın ardından başkentte sahneye çıkan sanatçı, ilk konserinde "Suriye Cennet" adlı şarkıyla izleyicilerin karşısına çıktı ve repertuvarında daha önce seslendirdiği eserlerine de yer verdi.
Nasri'nin dönüşü, Suriye'de sanatçının geçmişteki siyasi tutumu nedeniyle farklı değerlendirmelere de konu oldu.
Konser öncesinde bazı gruplar etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulunurken, Kültür Bakanlığı konserin himayesini sürdürdü.
"MAZLUMUN ZALİME KARŞI ZAFERİ"
Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, yaklaşık 15 yıl sonra Şam'da konser vermek üzere ülkesine dönen sanatçı Assala Nasri'nin dönüşünü, "Mazlumun zalime karşı zaferi " olarak nitelendirdi.
Salih, Assala'nın dönüşünün yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını belirterek, sanatçının Suriye halkının yanında duran insani ve ahlaki tutumunun da kutlandığını söyledi.
Assala'yı "Şam'ın kızı" olarak nitelendiren Salih, sanatçının Suriye devriminin başlangıcından itibaren halkına verdiği desteğe dikkati çekti.
Assala'nın Suriyelilere yardım etmek için mücevherlerini sattığına işaret eden Salih, sanatçının bu tutumunu "Her anlamda altın değerinde" olarak nitelendirdi.
Konser sırasında Assala'ya Suriye illerinin sembollerinin yer aldığı bir plaket takdim eden Salih, "Bugün kendi ülkesi Suriye'de de iz bırakıyor. Teşekkürler Assala, ülkene hoş geldin." ifadelerini kullandı.
Suriye Kültür Bakanlığı, sanatçının yeni albümünün hazırlanmasına da destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.