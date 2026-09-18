İsveç'in güneyindeki Karlsborg kentinde bulunan eğitim alanında meydana gelen patlamada 7 askeri personelin yaralandığı belirtildi.

7 ASKER YARALANDI, 5'İ YOĞUN BAKIMDA

İsveç Devlet Televizyonu SVT, Karlsborg yakınlarında bulunan askeri eğitim merkezinde yaşanan patlama sonucunda 7 askerin yaralandığı, 5'inin yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaştı.

İsveç Silahlı Kuvvetlerinde görevli Mikael Agren, SVT'ye yaptığı açıklamada, atış poligonunda "iş kazası" yaşandığını belirterek olaya ilişkin fazla detay paylaşamayacağını söyledi.

Skaraborg Hastanesi yetkilisi de 5 yaralının yoğun bakımda tedavi altına alındığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek diğer 2 askerin ise hafif yaralı olduğunu ifade etti.