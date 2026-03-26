ABD'nin Louisiana kıyılarında tespit edildiği öne sürülen su altı yapıları 12 bin yıllık bir yerleşime ait olabileceği iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Ancak bulgular henüz bilimsel olarak doğrulanmış değil.
KEŞFİN KAYNAĞI NE?
Emekli mimar George Gelé, 2022 yılında verdiği bir röportajda Louisiana açıklarında Chandeleur Adaları çevresinde su altında çeşitli yapılar tespit ettiğini öne sürdü. Gelé, yaklaşık 50 yıldır bölgede yaptığı gözlemler ve sonar kayıtlarına dayanarak bu yapıların modern ABD tarihinden çok daha eski bir yerleşime ait olabileceğini iddia ediyor.
PİRAMİT VE ESKİ MEDENİYET İDDİASI
Gelé'ye göre bölgede yüzlerce yapı bulunuyor ve bunların bir kısmı deniz yüzeyinin yaklaşık 30 metre altında yer alıyor. İddialar arasında, yaklaşık 85 metre yüksekliğinde bir piramit benzeri yapının da bulunduğu yer alıyor. Araştırmacı bu yapıların son Buzul Çağı'nın sonlarına, yani yaklaşık 11.700 yıl öncesine uzanan ve "Crescentis" olarak adlandırdığı bir medeniyete ait olabileceğini öne sürüyor.
ELEKTROMANYETİK SİNYALLERLE BAĞLANTILI OLABİLİR
NY Post'ta yer alan habere göre Gelé ve bazı yerel balıkçılar, söz konusu bölgede teknelerin elektronik cihazlarında anormallikler yaşandığını ileri sürüyor. Bu durumun, su altındaki yapıların yaydığı öne sürülen elektromanyetik sinyallerle bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Ancak bu iddialar bağımsız bilimsel çalışmalarla henüz doğrulanmış değil.
GRANİT TAŞLAR TARTIŞMA YARATTI
Bölgede tespit edildiği belirtilen granit taşların Louisiana'da doğal olarak bulunmayan bir malzemeden oluştuğu ifade ediliyor. Gelé, bu taşların başka bir bölgeden taşındığını ve bilinçli şekilde yerleştirildiğini savunuyor. Bu durum iddiaların temel dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor.
BİLİM NE DİYOR?
Uzmanlar ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Daha önce yapılan bazı araştırmalarda taşların, eski İspanyol veya Fransız gemilerinden atılan balast olabileceği ya da 20. yüzyılda oluşturulan yapay resif çalışmalarının kalıntıları olabileceği öne sürüldü. Akademisyenler, mevcut verilerin büyük ölçekli ve antik bir medeniyeti doğrulamak için yeterli olmadığını belirtiyor.
Louisiana açıklarındaki bu su altı yapılarıyla ilgili iddialar dikkat çekici olsa da henüz hakemli bilimsel çalışmalarla desteklenmiş değil. Bölgedeki yapıların gerçek doğasının anlaşılması için daha kapsamlı ve bağımsız araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.