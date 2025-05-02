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Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı! Yaralılar var

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Polis, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığı ve trafik kazası olarak değerlendirildiğini açıkladı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazaya karışan 42 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 22:02 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 22:02
Almanya’nın Stuttgart kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı! Yaralılar var

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Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi. (AFP)Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi. (AFP)

Polis tarafından yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, olayda 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazaya karışan aracın 42 yaşındaki sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edildi.

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