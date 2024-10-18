Başpiskoposluk cinsel istismar davaları için milyarlık tazminat ödeyecek!

ABD'nin California eyaletinde bulunan Katolik Los Angeles Kiliseler Birliği, rahipler ve din adamlarının cinsel istismarına maruz kalan 1353 kişiye 880 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Başpiskopos Jose H. Gomez, kurumun internet sitesinden paylaştığı yazılı açıklamada, "Bu olayların her biri için kalbimin derinliklerinden üzgünüm. Umarım bu anlaşma, bu erkeklerin ve kadınların çektikleri acılara bir nebze de olsa şifa olur." dedi.

Başpiskopos Gomez, ödenecek tazminatın bağışlardan değil "rezervler, yatırımlar, krediler ve diğer Başpiskoposluk varlıklarından" sağlanacağını açıkladı.

Mağdur avukatı, cinsel istismarı kabul ettiği için Başpiskopos'a teşekkür etti (Fotoğraf: AA)

BAŞPİSKOPOS CİNSEL İSTİSMARI KABUL ETTİ

1353 davacının avukatlığını üstlenen Morgan A. Stewart, yaptığı açıklamada, yıllar süren süreçte "bu çocuklara yönelik istismarı kabul ettiği için" Los Angeles Başpiskoposluğunu takdir ettiğini belirtti.

Avukat Stewart, "Bu tazminat anlaşmasının miktarının büyüklüğü, savunmasız çocuklara verilen zararın büyüklüğünü ve Başpiskoposluğun onlarca yıllık ihmal, suç ortaklığı ve örtbas etme çabalarını yansıtıyor." açıklamasında bulundu.

Son dava ile birlikte 1,5 milyar doları aşan tazminat ödenecek (Fotoğraf: AA)

TOPLAM TAZMİNAT TUTARI 1,5 MİLYAR DOLARI AŞTI!

Los Angeles Başpiskoposluğu, 2007'de görülen başka bir cinsel istismar davasında 500'den fazla mağdura 660 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Böylece, başpiskoposluk bu iki davada mağdurlara toplamda 1,5 milyar doları aşan tazminat ödemiş olacak.