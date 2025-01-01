Yahudi yazar Avi Steinberg İsrail vatandaşlığından çıktı: "Kimliğimizi kullanıp soykırım yapıyorlar"

İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)



İSRAİL SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR



İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut saldırılarını bu sürecin bir devamı olarak gördüğünü belirten Steinberg, "İsrail, Filistin'in yerli halkını ortadan kaldırmak için yürüttüğü soykırım kampanyasında benim ve diğer pek çok kişinin varlığını, doğumunu ve kimliğini silah olarak kullandı... Bizim işimiz bu beton levhaları kaldırmak, sahte belgeleri yırtmak ve bu baskı ve adaletsizlik yapılarının meşru ya da Allah korusun kaçınılmaz görünmesini sağlayan anlatıları bozmak olmalı." ifadesini kullandı.

Steinberg, vatandaşlıktan çıkma kararının İsrail'in 1948'deki Bağımsızlık Bildirgesi'ni, 1950 tarihli Geri Dönüş Yasası'nı ve 1952 tarihli Vatandaşlık Yasası ile doğrudan ilintili olduğunu kaydetti.

İsrail Bağımsızlık Bildirgesi'nin eşitlik iddiasının sadece uluslararası meşruiyet için bir araç olduğunu vurgulayan Steinberg, bunu takip eden diğer yasaların İsrail'in "sömürgeci hedeflere" ulaşmak için kullanılan araçlar olduğunu savundu.

Steinberg, İsrail'in kuruluşundan bu yana, "açık sömürgeci, hedefi Filistin'in ortadan kaldırılması olan askeri bir rejimi desteklemek adına etnisite temelli üstünlükçü yasalara dayandığının" altını çizdi.