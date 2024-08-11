WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon’dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!

ABD savunma Bakanlığı'nda mühendis olarak çalışan Türk- ABD vatandaşı Gökhan Gün geçtiğimiz Cuma günü Meksika'nın Puerta Vallarta şehrine giden uçağa binmeden FBI tarafından tutuklandı. Gün, Pentagon'un 150'den fazla 'çok gizli' belgeyi kurum dışına çıkarmakla suçlandı. Federal Savcılar Türkiye ve Amerika Birleşik Devleileri'nin çifte vatandaşı olan Gökhan Gün'ün mayıs ayından başlayarak en son geçtiğimiz çarşamba gününe kadar 'çok gizli' olarak işaretlenmiş çok sayıda belgeyi yazdırdığını söyledi. Yetkililer Pentagon'un sivil iş gücünün bir üyesi olarak belgelere erişme izni olduğunu ancak bunları eve götürme yetkisi olmadığını belirtti.

'ÇOK GİZLİ BELGELER EVİNDE'

Gün, cuma sabahı erken saatlerde Puerto Vallarta'ya rezervasyon yaptırdı ve çağırdığı taksiye binmek üzereyken FBI ajanları Falls Church'teki evinin önünde onu tutukladı. Gün'ün yakalandıktan sonra FBI ajanlarıyla yaptığı görüşmede Pentagon'dan gizli bir şey aldığını reddettiği, belgelerin de eski olduğunu savunduğu kaydedildi. Tutuklanan Gün'ün, Sulh Ceza Hakimi William B. Porter'a da "Bu benim için sürpriz oldu efendim. Anlamıyorum konuşmama izin var mı:" dediği belirtildi. Hakimin de bir avukatla görüşene dek açıklama yapmamasını tavsiye ettiği bildirildi. ABD Yardımcı Savcı Anthony J. Rodegous, Gün'ün kaçabileceğini ve hapiste kalması gerektiğini açıkladı. Gün'ün salı günkü duruşmasında onu temsil etmekle görevlendirilen kamu avukatı Brittany Davidson, Gün'ün Meksika'da balık tutmayı planladığını söyledi. Hakim ise Gün'ün salı günkü duruşmaya kadar cezaevinde kalacağını belirtti. ABD yetkilileri, çarşamba günü çıktısı alınan belgenin FBI dosyasına göre "çok gizli sınıflandırma işareti taşıdığını ve Pentagon'un deposunda çok gizli olarak kalmaya devam etiğini bildirdi.



3 YIL ÖNCE ABD VATANDAŞI OLDU

4 Temmuz 2021'de ABD vatandaşlığına geçti ve Virginia'da en az üç evinin yanı sıra Miami ve Teksas'ta da mülkleri olduğu belirtildi. Gün'ün FBI'ın belgesinde belirttiğine göre, "Çok gizli ağdaki istihbarat belgelerinin adlarıyla eşleşen ve çok gizli olarak işaretlenen 82 sayfa yazdırdı. ABD yetkilileri Gün'ün 'çok gizli' olarak birağda saklanan 20 belgeden en az 155 sayfa yazdırdığını söyledi. Bunun en hassas devlet sırları için ayrılmış bir sınıflandırma olduğu belirtiliyor. Gün7ün binlerce sayfalık belgeyi ve kayıtları da de evine götürdüğü belirtildi.