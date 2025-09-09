WhatsApp'ın eski çalışanından Meta'ya dava şoku: "Milyarlarca kullanıcı risk altında"

PODCAST CANLI YAYIN

WhatsApp’ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, milyarlarca kullanıcının gizliliğini tehlikeye atan açıkların görmezden gelindiğini iddia ederek Meta’yı mahkemeye verdi.

ABD merkezli Meta şirketinin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, milyarlarca kullanıcıyı riske atan güvenlik ve gizlilik açıklarının dikkate alınmadığı gerekçesiyle şirkete dava açtı. Baig, Meta yöneticilerini, CEO Mark Zuckerberg dahil, defalarca uyardığını ancak bu çabalarının karşılığında işten çıkarıldığını öne sürdü.

ESKİ ÇALIŞANI DAVA ETTİ

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, WhatsApp'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, siber güvenlik endişeleri nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Meta'ya yönelik bazı iddialarla mahkemeye başvurdu.

GÜVENLİK AÇIĞI İDDİASI

Baig, California Kuzey Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde şirketi, milyarlarca WhatsApp kullanıcısını tehlikeye atan güvenlik ve gizlilik açıklarına karşı gerekli adımları atmamakla suçladı.

"SİBER SALDIRILAR ÖNEMSENMİYOR"

Binlerce şirket çalışanının, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine erişebileceğini belirten Baig, Meta'nın ayrıca her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla da uygun şekilde mücadele etmediğini ifade etti.

ÖNCE UYARDI, SONRA KOVULDU

Baig, denetimleri sırasında tespit ettiği güvenlik zafiyetleri konusunda şirketin üst yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg dahil yetkililerini uyardığını ancak şubatta bu girişimine "misilleme" olarak işten çıkarıldığını savundu.

META'DAN İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

Bir meta sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında, davadaki iddiaları, "düşük performansı nedeniyle işten çıkarılan eski bir çalışanın, ekibimizin sıkı çalışmalarını yanlış temsil eden iddiaları" şeklinde değerlendirerek reddetti.

