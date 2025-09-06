PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi

Teknoloji milyarderlerinin Beyaz Saray’da bir araya geldiği yemekte ilginç anlar yaşandı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in Trump’la konuşması canlı yayında mikrofona yansıması gündem oldu.

Teknoloji milyarderlerinin Beyaz Saray'da bir araya geldiği yemekte Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile ABD Başkanı Donald Trump'ın mikrofonun açık olduğunu fark etmeden yaptıkları konuşma gündeme damga vurdu.

ZUCKERBERG NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Donald Trump'ın yanında otururken kendisine yöneltilen bir soruya nasıl cevap vereceğini bilemedi.

CANLI YAYINDA DUYULDU

Trump, televizyonda yayınlanan etkinlikte Meta CEO'su ve kurucusuna ABD'de ne kadar harcama yapmayı planladığını sordu.

Zuckerberg, Trump'ın sorusunu "Aman Tanrım, sanırım ABD'de 2028'e kadar en azından 600 milyar dolar civarında bir rakam olacak, evet" cevabını verdi.

Trump, bunun çok büyük bir para olduğunu belirtti, Zuckerberg ise "Evet, hayır, bu önemli bir rakam" diye itiraf etti. Etkinliğin ilerleyen dakikalarında Zuckerberg'in Trump'tan özür dilediği ve soruya hazır olmadığını kabul ettiği duyuldu.

Trump gülerek, yanında oturan Melania'ya Zuckerberg'in hazırlıksız olduğunu söyledi. Zuckerberg ise "Sizin hangi rakamı duymak istediğinizden emin değildim" ifadesini kullandı.

BİR DE SİYASET SORUSU

Trump, "En zeki insanlar bu masada toplanmış. Bu kesinlikle yüksek IQ'lu bir grup." dedi. Trump hemen yanındaki Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e "Bu senin siyasi kariyerinin başlangıcı" dedi. Zuckerberg ise gülümseyerek "Hayır, değil" cevabını verdi.

