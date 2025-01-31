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ABD askeri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan flaş açıklama

Amerikan askerinin Suriye'den çekileceğini ilişkin konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bu konudaki hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 23:29
ABD askeri Suriye’den çekilecek mi? Beyaz Saray’dan flaş açıklama

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    Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Suriye'den asker çekebileceği haberlerine ilişkin, "Birleşik Devletler ordusunun Başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (AA)Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (AA)

    Leavitt, "ABD kısa süre içinde Suriye'den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?" şeklindeki soruya, "Bu soru dün Başkan'a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi, Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır." diye yanıt verdi.

    ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)

    KARIŞMAMIZA GEREK YOK

    Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, Suriye'den asker çekeceğine yönelik bir değerlendirme yapmadan, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

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