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Washington'daki orman yangınları: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Washington eyaletinde hızla yayılan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. Binlerce aile için tahliye emri verilirken, 13 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Yaklaşık 5 bin yapı ise alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

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Washington'daki orman yangınları: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Washington eyaletinde etkisini artıran orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. Spokane kentinde hızla yayılan alevler yüzünden binlerce aile için tahliye emri çıkarıldı.

Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla Washington Ulusal Muhafızlarını bölgeye sevk etti. Ekipler, çok sayıda noktada alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Spokane'de çıkan orman yangınından devasa duman bulutları yükseldi. (Haberin fotoğrafları Reuters'tan alınmıştır.)Spokane'de çıkan orman yangınından devasa duman bulutları yükseldi. (Haberin fotoğrafları Reuters'tan alınmıştır.)

13 BİNDEN FAZLA HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Yangınların etkisiyle 13 binden fazla hane elektrik kesintisi yaşarken, yaklaşık 5 bin yapının da risk altında olduğu açıklandı.

Washington'daki orman yangınları: Acil durum ilan edildi-3

EYALET GENELİNDE 10'DAN FAZLA BÜYÜK YANGINLA MÜCADELE EDİLİYOR

Yetkililer, Washington genelinde en az 10 büyük orman yangınına müdahale edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre yılın başından bu yana 425 bin dönümden fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Yerleşim bölgelerinden paylaşılan görüntülerde alevlerin bazı evlere ulaştığı, yoğun dumanın ise gökyüzünü kapladığı görüldü.

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