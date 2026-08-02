Washington'daki orman yangınları: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Washington eyaletinde etkisini artıran orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. Spokane kentinde hızla yayılan alevler yüzünden binlerce aile için tahliye emri çıkarıldı. Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla Washington Ulusal Muhafızlarını bölgeye sevk etti. Ekipler, çok sayıda noktada alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Spokane'de çıkan orman yangınından devasa duman bulutları yükseldi. (Haberin fotoğrafları Reuters'tan alınmıştır.) 13 BİNDEN FAZLA HANE ELEKTRİKSİZ KALDI Yangınların etkisiyle 13 binden fazla hane elektrik kesintisi yaşarken, yaklaşık 5 bin yapının da risk altında olduğu açıklandı.