Siyonist Netanyahu'nun konutunda skandal! Eski çalışan Sara Netanyahu'yu şiddet ve ayrımcılıkla suçladı

Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi konutunda görev yapan eski bir personelin açıklamaları ülkede gündem yarattı. Kimliğini gizleyerek Kanal 12 televizyonuna konuşan eski çalışan "Y", Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun kendisine ve diğer personele yönelik fiziksel şiddet uyguladığını, yabancı çalışanlara ayrımcı davrandığını ve çalışanları ağır psikolojik baskı altında tuttuğunu iddia etti.

Eski bir çalışan, Sara Netanyahu'nun personele fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

ESKİ ÇALIŞANDAN PEŞ PEŞE SUÇLAMALAR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen eski çalışan "Y", Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda görev yaptığı dönemde Sara Netanyahu'nun personele yönelik tutumuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Y, Sara Netanyahu'nun özellikle Doğu kökenli Yahudiler (Mizrahi) ile yabancı çalışanlara karşı önyargılı davrandığını ve onlara ikinci sınıf insan muamelesi yaptığını öne sürdü.

Eski çalışan, temizlik standartlarını beğenmediği gerekçesiyle Sara Netanyahu'nun kendisini üç kez sert şekilde ittiğini de iddia etti. İleri derecede otistik bir oğlu bulunduğunu belirten Y, Sara Netanyahu'nun kendisine,

"Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin."

diyerek hakaret ettiğini söyledi.

AFRİKALI ÇALIŞANA IRKÇILIK İDDİASI

Eski çalışan, Sara Netanyahu'nun Afrikalı bir kadın personele yönelik uygulamalarına ilişkin de çarpıcı iddialarda bulundu.

Y'nin anlatımına göre söz konusu çalışan, konuta her girişinde üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya ve kendisi için özel olarak hazırlanan kıyafetleri giymeye zorlandı.

Ayrıca Sara Netanyahu'nun, su molası vermesine izin vermediği çalışan için diğer personele son kullanma tarihi geçmiş yemek verilmesi talimatı verdiğini öne sürdü.