Siyonist Netanyahu'nun konutunda skandal! Eski çalışan Sara Netanyahu'yu şiddet ve ayrımcılıkla suçladı
Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunda görev yapan eski bir çalışan, Başbakan'ın eşi Sara Netanyahu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Eski çalışan, Sara Netanyahu'nun personele fiziksel şiddet uyguladığını, ırkçı ve aşağılayıcı muamelede bulunduğunu öne sürerken, çalışma koşullarına ilişkin anlattıkları da gündem oldu.
Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi konutunda görev yapan eski bir personelin açıklamaları ülkede gündem yarattı. Kimliğini gizleyerek Kanal 12 televizyonuna konuşan eski çalışan "Y", Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun kendisine ve diğer personele yönelik fiziksel şiddet uyguladığını, yabancı çalışanlara ayrımcı davrandığını ve çalışanları ağır psikolojik baskı altında tuttuğunu iddia etti.
ESKİ ÇALIŞANDAN PEŞ PEŞE SUÇLAMALAR
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen eski çalışan "Y", Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda görev yaptığı dönemde Sara Netanyahu'nun personele yönelik tutumuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Y, Sara Netanyahu'nun özellikle Doğu kökenli Yahudiler (Mizrahi) ile yabancı çalışanlara karşı önyargılı davrandığını ve onlara ikinci sınıf insan muamelesi yaptığını öne sürdü.
Eski çalışan, temizlik standartlarını beğenmediği gerekçesiyle Sara Netanyahu'nun kendisini üç kez sert şekilde ittiğini de iddia etti. İleri derecede otistik bir oğlu bulunduğunu belirten Y, Sara Netanyahu'nun kendisine,
"Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin."
diyerek hakaret ettiğini söyledi.
AFRİKALI ÇALIŞANA IRKÇILIK İDDİASI
Eski çalışan, Sara Netanyahu'nun Afrikalı bir kadın personele yönelik uygulamalarına ilişkin de çarpıcı iddialarda bulundu.
Y'nin anlatımına göre söz konusu çalışan, konuta her girişinde üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya ve kendisi için özel olarak hazırlanan kıyafetleri giymeye zorlandı.
Ayrıca Sara Netanyahu'nun, su molası vermesine izin vermediği çalışan için diğer personele son kullanma tarihi geçmiş yemek verilmesi talimatı verdiğini öne sürdü.
"TEMİZLİK TAKINTISI" İDDİASI
Y, Sara Netanyahu'nun temizlik konusunda aşırı talepkâr, takıntılı ve istifçi olduğunu da iddia etti.
Eski çalışanın ifadelerine göre Sara Netanyahu, çalışanların halılara basmasına izin vermiyor, kuru temizlemeden gelen kıyafetlerin askıları dahi mendille silinmeden kullanılmasını istemiyordu.
Y, kurallardan birini eksik uyguladığı gerekçesiyle Sara Netanyahu'nun Netanyahu'ya ait bir takım elbiseyi askıdan alıp yere fırlattığını ve oluşacak ek temizlik masrafını kendisine ödeteceğini söyleyerek bağırdığını ileri sürdü.
Eski çalışan ayrıca çöpe atılan eşyaların dahi tek tek kontrol edildiğini, yemek takımlarının bulaşık makinesine konulmadan önce üç ayrı ıslak mendille silindiğini, kırılan bardakların ücretinin çalışanlardan talep edildiğini ve yerlerin bebek mendilleriyle temizletildiğini iddia etti.
Y, başbakanlık konutundaki yaklaşık 400 çift ayakkabının da ıslak mendille silinmesinin istendiğini öne sürdü.
OĞLU YAİR NETANYAHU'YU DA SUÇLADI
Eski çalışan "Y", yalnızca Sara Netanyahu'yu değil, çiftin oğlu Yair Netanyahu'yu da fiziksel şiddet uygulamakla suçladı.
Kanal 12'ye konuşan Y, Yair Netanyahu'nun çarşaflarının yıkanmadığı gerekçesiyle kendisini ittiğini ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.
FAZLA MESAİ İDDİASI
Eski çalışan, başbakanlık konutunda çalışan personelin uzun saatler boyunca fazla mesai yapmaya zorlandığını ve çalışma koşullarının çalışan haklarına aykırı olduğunu da öne sürdü.
Y'nin iddiaları İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, haber metninde Sara Netanyahu veya avukatları tarafından söz konusu iddialara ilişkin bir açıklamaya yer verilmedi.