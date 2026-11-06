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İsrail'de hükümet düğümü! Herzog kararını Pazar günü verecek: Netanyahu'ya 46 Eisenkot'a 67 vekil destek veriyor

İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini vereceği ismi pazar günü açıklayacağını duyurdu. Parti görüşmelerinde muhalefet lideri Gadi Eisenkot 67 milletvekilinin desteğini alırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya destek verenlerin sayısı 46'da kaldı. Herzog, karşılıklı veto açıklamaları nedeniyle hükümeti kimin kurabileceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

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İsrail'de hükümet düğümü! Herzog kararını Pazar günü verecek: Netanyahu'ya 46 Eisenkot'a 67 vekil destek veriyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini vereceği ismi pazar günü açıklayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail Meclisi'nde temsil edilen tüm partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (Foto: AFP)İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (Foto: AFP)

EISENKOT'A DESTEK VEREN VEKİL SAYISI 67

Herzog, istişare toplantılarının ardından hükümet kurma görevinin muhalefet bloğundaki Yashar Partisi lideri Eisenkot'a verilmesini isteyen milletvekili sayısının 67 olduğunu, Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen milletvekili sayısının ise 46'da kaldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Herzog, "Yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kimin kurma kabiliyetine sahip olduğunu belirlemektir. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı veto beyanları göz önüne alındığında, bu durum henüz tamamen netleşmiş değil." ifadesini kullandı.

Binyamin Netanyahu (Foto: Reuters) Binyamin Netanyahu (Foto: Reuters)

KARARINI PAZAR GÜNÜ VERECEK

Durumu doğrudan ve hızlı bir şekilde netleştirmek için bazı parti liderleriyle birebir görüşeceğini belirten Herzog, hükümeti kurma görevini bu pazar günü bir lidere vermeyi planladığını aktardı.

Yashar Partisi lideri Eisenkot (Foto: AA)Yashar Partisi lideri Eisenkot (Foto: AA)

Herzog, "Bu görüşmelerde partileri birbirleriyle iletişim kurmaya, İsrail halkı için istikrarlı ve iyi bir hükümet kurmaya teşvik etmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE SANDIKTAN KOALİSYON BELİRSİZLİĞİ ÇIKMIŞTI

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (Foto: AA)İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (Foto: AA)

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

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İsrail'de hükümet düğümü! Herzog kararını Pazar günü verecek: Netanyahu'ya 46 Eisenkot'a 67 vekil destek veriyor-6 İsrail'de hükümet düğümü! Herzog kararını Pazar günü verecek: Netanyahu'ya 46 Eisenkot'a 67 vekil destek veriyor-7 İsrail'de hükümet düğümü! Herzog kararını Pazar günü verecek: Netanyahu'ya 46 Eisenkot'a 67 vekil destek veriyor-8

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