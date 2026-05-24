Washington-Tahran hattında kalıcı ateşkes masada: Anlaşma imzalanana kadar abluka sürecek, nükleer silaha izin yok

Müzakerelerin gidişatına dair net mesajlar veren Trump, nihai imza atılana kadar geri adım atılmayacağını ilan etti. Her iki tarafın da hata yapmamak adına temkinli olması gerektiğini söyleyen Trump, "Abluka, bir anlaşmaya varılana, onaylanana ve imzalanana kadar tamamen yürürlükte kalmaya devam edecek. Her iki taraf da zamanını almalı ve bunu doğru yapmalı" açıklamasında bulundu.

Geçmiş dönemin dış politikalarını sert sözlerle eleştiren Trump, Barack Obama yönetiminde imzalanan eski nükleer anlaşmayı hedef aldı. Trump, "Ülkemizin şimdiye kadar yaptığı en kötü anlaşmalardan biri, Barack Obama ve yönetimindeki tam anlamıyla amatörler tarafından ortaya konulan ve imzalanan İran Nükleer Anlaşması'ydı. Bu, İran'ın nükleer silah geliştirmesine giden doğrudan bir yoldu. Bizim şu anda müzakere ettiğimiz anlaşma ise bunun tam tersidir" dedi.

Ülkemiz tarafından yapılan en kötü anlaşmalardan biri, Barack Hussein Obama ve Obama Yönetimi'nin acemi kadrosu tarafından ortaya konan ve imzalanarak yürürlüğe giren İran Nükleer Anlaşması'ydı. Bu anlaşma, İran'ın Nükleer Silah geliştirmesine giden doğrudan bir yoldu. Trump Yönetimi tarafından şu anda İran ile müzakere edilen anlaşmada ise durum böyle değil — tam aksine, TAM TERSİ! Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve temsilcilerime, zaman bizden yana olduğu için bir anlaşma imzalamak adına acele etmemelerini söyledim. Abluka, bir anlaşmaya varılana, bu anlaşma onaylanana ve imzalanana kadar tam kapsamıyla ve yürürlükte kalmaya devam edecektir. Her iki taraf da acele etmemeli ve bunu doğru şekilde yapmalıdır. Hata yapılmasına izin verilemez! İran ile olan ilişkimiz çok daha profesyonel ve üretken bir hal alıyor. Ancak, bir Nükleer Silah veya Bomba geliştiremeyeceklerini veya edinemeyeceklerini anlamak zorundalar. Şimdiye kadar verdikleri destek ve iş birliği için Orta Doğu'nun tüm ülkelerine teşekkür etmek isterim; bu iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) uluslarına katılmalarıyla daha da gelişecek ve güçlenecektir — ve kim bilir, belki de İran İslam Cumhuriyeti de katılmak ister! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP

"İRAN NÜKLEER SİLAH EDİNEMEZ"

Tahran yönetimi ile ilişkilerin eskiye nazaran daha profesyonel ve verimli bir boyuta ulaştığını belirten ABD Başkanı, kırmızı çizgilerini ise şu sözlerle hatırlattı: "İran ile ilişkimiz çok daha profesyonel ve verimli bir hale geliyor. Ancak şunu anlamalılar ki nükleer silah veya bomba geliştiremez ya da edinemezler."

Ayrıca süreçteki iş birlikleri için Orta Doğu ülkelerine teşekkür eden Trump, bu ortaklığın tarihi İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) ile taçlanacağını, gelecekte İran'ın bile bu sürece dahil olmak isteyebileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." ifadesini kullanmıştı.