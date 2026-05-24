Washington-Tahran hattında kalıcı ateşkes masada: Anlaşma imzalanana kadar abluka sürecek, nükleer silaha izin yok
ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen kalıcı ateşkes müzakerelerinde yapıcı ilerleme sağlandığını ancak nihai imza atılana kadar ablukanın tamamen süreceğini, yeni dönemde İran'ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz geçişe açılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen kalıcı ateşkes anlaşması müzakerelerinde temsilcilerine acele etmemeleri talimatını verdi ve abluka bir anlaşmaya varılana kadar tamamen yürürlükte kalacak.
- Trump, Barack Obama yönetiminde imzalanan İran Nükleer Anlaşması'nı ülkenin yaptığı en kötü anlaşmalardan biri olarak nitelendirdi ve İran'ın nükleer silah geliştiremeyeceğini veya edinemeyeceğini vurguladı.
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü ve İran'la anlaşmada ciddi ilerleme kaydedildiğini ancak henüz nihai sonuca varılmadığını açıkladı.
- Rubio, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve geçiş ücreti alınmamasının hedeflendiğini belirtti.
- Trump, Orta Doğu ülkeleriyle iş birliğinin İbrahim Anlaşmaları ile taçlanacağını ve gelecekte İran'ın da bu sürece dahil olmak isteyebileceğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen kalıcı ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin stratejik açıklamalarda bulundu.
Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden değerlendirmeler yapan Trump, görüşmelerin düzenli ve yapıcı bir zeminde ilerlediğini belirtti. Temsilcilerine acele etmemeleri yönünde talimat verdiğini vurgulayan ABD Başkanı, "Zaman bizim lehimize işliyor" ifadelerini kullandı.
"OBAMA DÖNEMİ AMATÖRLÜKTÜ"
Geçmiş dönemin dış politikalarını sert sözlerle eleştiren Trump, Barack Obama yönetiminde imzalanan eski nükleer anlaşmayı hedef aldı. Trump, "Ülkemizin şimdiye kadar yaptığı en kötü anlaşmalardan biri, Barack Obama ve yönetimindeki tam anlamıyla amatörler tarafından ortaya konulan ve imzalanan İran Nükleer Anlaşması'ydı. Bu, İran'ın nükleer silah geliştirmesine giden doğrudan bir yoldu. Bizim şu anda müzakere ettiğimiz anlaşma ise bunun tam tersidir" dedi.
ANLAŞMA SAĞLANANA KADAR ABLUKA DEVAM EDECEK
Müzakerelerin gidişatına dair net mesajlar veren Trump, nihai imza atılana kadar geri adım atılmayacağını ilan etti. Her iki tarafın da hata yapmamak adına temkinli olması gerektiğini söyleyen Trump, "Abluka, bir anlaşmaya varılana, onaylanana ve imzalanana kadar tamamen yürürlükte kalmaya devam edecek. Her iki taraf da zamanını almalı ve bunu doğru yapmalı" açıklamasında bulundu.
Trump'ın sosyal medyasında yaptığı açıklama:
Ülkemiz tarafından yapılan en kötü anlaşmalardan biri, Barack Hussein Obama ve Obama Yönetimi'nin acemi kadrosu tarafından ortaya konan ve imzalanarak yürürlüğe giren İran Nükleer Anlaşması'ydı. Bu anlaşma, İran'ın Nükleer Silah geliştirmesine giden doğrudan bir yoldu. Trump Yönetimi tarafından şu anda İran ile müzakere edilen anlaşmada ise durum böyle değil — tam aksine, TAM TERSİ! Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve temsilcilerime, zaman bizden yana olduğu için bir anlaşma imzalamak adına acele etmemelerini söyledim. Abluka, bir anlaşmaya varılana, bu anlaşma onaylanana ve imzalanana kadar tam kapsamıyla ve yürürlükte kalmaya devam edecektir. Her iki taraf da acele etmemeli ve bunu doğru şekilde yapmalıdır. Hata yapılmasına izin verilemez! İran ile olan ilişkimiz çok daha profesyonel ve üretken bir hal alıyor. Ancak, bir Nükleer Silah veya Bomba geliştiremeyeceklerini veya edinemeyeceklerini anlamak zorundalar. Şimdiye kadar verdikleri destek ve iş birliği için Orta Doğu'nun tüm ülkelerine teşekkür etmek isterim; bu iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) uluslarına katılmalarıyla daha da gelişecek ve güçlenecektir — ve kim bilir, belki de İran İslam Cumhuriyeti de katılmak ister! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP
"İRAN NÜKLEER SİLAH EDİNEMEZ"
Tahran yönetimi ile ilişkilerin eskiye nazaran daha profesyonel ve verimli bir boyuta ulaştığını belirten ABD Başkanı, kırmızı çizgilerini ise şu sözlerle hatırlattı: "İran ile ilişkimiz çok daha profesyonel ve verimli bir hale geliyor. Ancak şunu anlamalılar ki nükleer silah veya bomba geliştiremez ya da edinemezler."
Ayrıca süreçteki iş birlikleri için Orta Doğu ülkelerine teşekkür eden Trump, bu ortaklığın tarihi İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) ile taçlanacağını, gelecekte İran'ın bile bu sürece dahil olmak isteyebileceğini iddia etti.
ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." ifadesini kullanmıştı.
BAKAN RUBİO: "TASLAK ÜZERİNDE İLERLEME SAĞLADIK"
ABD dış politikasının dümendeki ismi Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rubio, İran ve Hürmüz Boğazı konusundaki nihai açıklamaları Başkan Trump'ın yapacağını hatırlatarak, "İran'la anlaşmaya varma konusunda ciddi ilerleme kaydedilse de henüz nihai bir sonuca varılmadı. Temel hedefimiz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını kesin olarak engellemektir" dedi.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN "ÜCRETİSİZ GEÇİŞ" PLANI
Körfez bölgesindeki ortaklarla son 48 saat içinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini aktaran Rubio, masadaki taslağın detaylarına değindi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve geçiş ücreti alınmamasının hedeflendiğini belirten Rubio, Hindistan ile ikili ticaret ilişkilerinde de her iki taraf için faydalı, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varacaklarına inandığını dile getirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılacak muhtemel anlaşmanın "nükleer tehdidi ortadan kaldırması" konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile mutabık olduklarını iddia etti.
Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı ve İran'ın nükleer programı konusunda nihai bir anlaşmaya varılması için yapılacak müzakereler" hakkında ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini kaydetti.
"İran ile yapılacak her türlü nihai anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması gerektiği konusunda" Trump ile mutabık olduklarını ileri süren Netanyahu, bunun İran'ın nükleer tesislerinin sökülmesi ve zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması anlamına geldiğini iddia etti.
Netanyahu, Trump'ın, "İsrail'in Lübnan dahil tüm cephelerdeki tehditlere karşı kendini savunma hakkını" vurguladığını savundu.
ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın en güçlü döneminde olduklarını ileri süren Netanyahu, İran'ın nükleer silahı olmayacağı iddiasında bulundu.
Netanyahu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:
Dün gece Başkan DonaldTrump ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin mutabakat zaptı ve İran'ın nükleer programına yönelik nihai bir anlaşma için yapılacak yaklaşan müzakereler hakkında konuştum.
Amerikan ve İsrail güçlerinin İran tehdidine karşı omuz omuza savaştığı Kükreyen Aslan (Roaring Lion) ve Destansı Öfke (Epic Fury) Operasyonları da dahil olmak üzere, İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığından dolayı Başkan Trump'a derin takdirlerimi ilettim.
Başkan Trump ve ben, İran ile yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehlikeyi ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bu da İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesi ve zenginleştirilmiş nükleer malzemenin kendi topraklarından çıkarılması anlamına gelmektedir.
Başkan Trump ayrıca, Lübnan da dahil olmak üzere her cephedeki tehditlere karşı İsrail'in kendisini savunma hakkını yeniden teyit etti.
Aramızdaki ve iki ülkemiz arasındaki ortaklık savaş alanında kanıtlanmıştır ve hiç bu kadar güçlü olmamıştı.
Benim politikam da, Başkan Trump'ınki gibi değişmeden kalmıştır: İran nükleer silahlara sahip olamayacaktır.