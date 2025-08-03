Ukrayna Soçi'de petrol deposunu vurdu! Uçuşlar durduruldu

Ukrayna, Rusya'nın Soçi kentinde bulunan petrol deposunu vurdu.



Yangına 120 itfaiye ile müdahale edilirken, Rusya Sivil Havacılık Otoritesi, Ukrayna'nın saldırısı sonrası hava güvenliğini sağlamak için Soçi Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu açıkladı.



Atom ajansı duyurdu: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesisi vuruldu. (AA)



ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NİN TESİSİ VURULDU



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunan tesislerden birinin vurulduğunu açıkladı.



Ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibine, tesisin yerel saat ile 09'00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği kaydedildi.





Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesisi vuruldu

Ekibin de aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık bin 200 metre uzaklıkta bulunan bir tesisten dumanların yükseldiği ifade edildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü, "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir." açıklaması ile uyarıda bulundu.