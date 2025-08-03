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Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Üç bölge için tsunami uyarısı
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Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Üç bölge için tsunami uyarısı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadasındaki 8,8'lik deprem sonrası Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, üç bölgede tsunami uyarısında bulundu.

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Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Üç bölge için tsunami uyarısı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin artçıları da büyük oluyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği ve bölgedeki olası hasara ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Kuril Adaları, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık sismik hareketlilik yaşanıyor.



TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen depremin ardından üç bölgede tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, halkı kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Bölgedeki acil müdahale ekipleri, olası tahliye planlarını devreye sokarken, tsunami tehlikesine karşı deniz seviyesi hareketleri yakından izleniyor.



KAMÇATKA DEPREMİ

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz 2025 sabahında 8,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yaklaşık 35 km derinlikte gerçekleşen bu deprem, Pasifik boyunca tsunami uyarılarını tetikledi.

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