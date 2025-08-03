Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Üç bölge için tsunami uyarısı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin artçıları da büyük oluyor.



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği ve bölgedeki olası hasara ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Kuril Adaları, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık sismik hareketlilik yaşanıyor.