Vatikan Katolik gelenekçi gruptan 6 din adamının aforoz edildiğini açıkladı! "Başlı başına bir bölücü eylemdir"

Vatikan, Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin başı Papa 14. Leo'nun onayı olmadan dün kendi piskoposlarını atadıkları gerekçesiyle Katolik gelenekçi grup "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu" na (SSPX) mensup 6 din adamını resmen aforoz ettiğini duyurdu.

Papa 14. Leo St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında düzenlenen ayini yönetti. 29.06.2026 (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Vatikan'ın yazılı açıklamasına göre, İman Doktrini Kurulu Bakanı Kardinal Victor Manuel Fernandez, 4 piskopos ve onların atamalarını gerçekleştirenlere yönelik yaptırımları içeren kararnameyi imzaladı.

Söz konusu kararnamede, "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun başrahibine yapılan uyarılara karşın, Piskopos Alfonso de Galarreta'nın, Papa'nın iradesine aykırı biçimde 4 rahibi piskopos olarak takdis ettiği ve "bölücü bir eylemde" bulunduğu belirtildi.

Kararnamede, Piskopos Alfonso de Galarreta'nın yanı sıra takdis törenini gerçekleştiren Piskopos Bernard Fellay ve piskopos olarak atanan Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry ve Marc Hanappier'e de aforoz cezasının verildiği ifade edildi.