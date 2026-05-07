İngiltere yerel seçim için sandık başında: 5 bin belediye meclis üyesi belirlenecek

İskoçya ve Galler'de seçmenler ulusal parlamentolarını belirlemek üzere oy kullanıyor ve bu bölgelerde kimlik ibraz etme zorunluluğu bulunmuyor.

Yaklaşık 5 bin belediye meclis üyesi ve bazı bölgelerde belediye başkanları belirlenecek olan seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

İngiltere, 2024 genel seçimlerinin ardından en kapsamlı oylama olarak değerlendirilen yerel seçimler için sandık başına gitti.

5 BİN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ BELİRLENECEK

İngiltere genelinde yaklaşık 5 bin belediye meclis üyesi ile bazı bölgelerde belediye başkanlarının belirleneceği yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. İskoçya ve Galler'de ise seçmenler ulusal parlamentolarını belirlemek üzere oy kullanıyor.

İngiltere'de 136 yerel yönetimde toplam 5 bin 14 belediye meclis üyesi için seçim yapılıyor. Bu kapsamda başkent Londra'daki 32 belediye meclisinin tamamında tüm sandalyeler için oy verilirken, ülke genelinde çok sayıda ilçe, üniter ve kontluk meclisinde de seçim düzenleniyor.

Ayrıca, 73 yerel yönetimde ise sandalyelerin tamamı yerine yarısı ya da üçte biri için seçim gerçekleştiriliyor.

Yerel seçimler kapsamında Londra'da Croydon, Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets ve Watford bölgelerinde belediye başkanlığı seçimleri de yapılıyor.