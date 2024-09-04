Greta Thunberg Gazze protestosunda gözaltına alındı

Grubun paylaştığı mesajda "Kopenhag Üniversitesi İsrail üniversiteleriyle iş birliğini sonlandırıncaya kadar siteden ayrılmayacağız" ifadesine yer verildi.

ÖĞRENCİ PROTESTOSUNA POLİS BASKINI

İsveç gazetesi Ekstra Bladet, Greta Thunberg dahil çok sayıda protestocu öğrencinin polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığını bildirdi.

Kopenhag Polisi, Ekstra Bladet'e üniversitede yaklaşık 20 protestocunun toplandığını bildirdi. Bunlardan altısı tutuklandı.

Polisin basın departmanı, üniversitede olup bitenler hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken olduğunu bildirdi.