Greta Thunberg Gazze protestosunda gözaltına alındı

Dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg Kopenhag Üniversitesi'nde düzenlediği Filistin yanlısı eylemde gözaltına alındı.
Dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg Kopenhag Üniversitesi'nde düzenlediği Filistin yanlısı eylemde gözaltına alındı.
GRETA THUNBERG FİLİSTİN EYLEMİNDE GÖZALTINA ALINDI
Kopenhag Üniveresitesi önünde bir video kaydetmiş ve Instagram hesabında "İşgal karşıtı öğrenciler ve ben Kopenhag Üniversitesi yönetim binasındayız" notu ile paylaşmıştı.
KOPENHAG ÜNİVERSİTESİ'NİN İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİNE TEPKİ
Üniversitenin İsrail üniversiteleri ile iş birliğini protesto eden "İşgale Karşı Öğrenciler" grubu da Instagram hesapları üzerinden üniversitedeki Müze binasını işgal ettiklerini belirten bir mesaj paylaştı.
Grubun paylaştığı mesajda "Kopenhag Üniversitesi İsrail üniversiteleriyle iş birliğini sonlandırıncaya kadar siteden ayrılmayacağız" ifadesine yer verildi.
ÖĞRENCİ PROTESTOSUNA POLİS BASKINI
İsveç gazetesi Ekstra Bladet, Greta Thunberg dahil çok sayıda protestocu öğrencinin polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığını bildirdi.
Kopenhag Polisi, Ekstra Bladet'e üniversitede yaklaşık 20 protestocunun toplandığını bildirdi. Bunlardan altısı tutuklandı.
Polisin basın departmanı, üniversitede olup bitenler hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken olduğunu bildirdi.