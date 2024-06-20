Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye’yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...

Rus lider, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

BARIŞ İÇİN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.





Rus lider, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Putin, "Rusya için stratejik yenilgi, devletin sonu anlamına gelecektir, bu da korkmaya gerek olmadığı anlamına gelir, yani sonuna kadar gidilmelidir" dedi.