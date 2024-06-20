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Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye'yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, Hanoi'deki görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye'yi işaret eden Putin, Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını söyledi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 19:42 Güncelleme 20 Haziran 2024, 20:31
Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye’yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...

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Rusya lideri Putin, Hanoi'deki görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



BARIŞ İÇİN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Rus lider, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.



Rus lider, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Putin, "Rusya için stratejik yenilgi, devletin sonu anlamına gelecektir, bu da korkmaya gerek olmadığı anlamına gelir, yani sonuna kadar gidilmelidir" dedi.



Sunduğu barış girişimlerine Batı'nın tepkisinin beklenen bir şey olduğunu söyleyen Putin, ancak mantıklı politikacıların çatışmayı sona erdirmek istiyorsa bu önerilerin üzerine düşüneceklerine inandığının altını çizdi. Rus lider, Moskova'nın barış önerilerine ilişkin nihilizmin sonsuza kadar sürmeyeceğini vurguladı.



RUS SİLAHLARI AÇIKLAMASI

Putin, Rus silahlarıKuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını söyledi.

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