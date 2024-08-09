Viyana’da Türk kapanı | Taylor Swift konserinde terör alarmı: DAEŞ bağını itiraf etti!

Ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserinin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin 19 yaşındaki bir Iraklı'nın Viyana'da gözaltına alındı. Avusturyalı şüphelinin, saldırı planını kabullendiği ve terör örgütü DAEŞ'e bağlılık yemini ettiği belirtildi. Avusturya gazetesi Kronen Zeitung'daki habere göre ise plan "stadyum dışındaki insanları öldürmek"ti. Swift konserleri sırasında bilet bulamayanlar geleneksel olarak burada toplanacaktı. Bu sayının 20 binleri bulacağı ve saldırı gerçekleşseydi, can kaybının büyük olacağı belirtildi. Gazetenin haberinde, saldırının planlayıcısı 19 yaşındaki gencin evinde "Hidrojen peroksit ve patlayıcı düzenekler bulundu. Palalar, bıçaklar, ve 20 bir euro sahte paraya" da el konuldu. 17 yaşındaki Türk kökenli ve saldırı ekibini içinde olduğu iddia edilen gencin avukatı Avusturya'nın en ünlü ceza davaları savunma avukatı Nikaulaus Rast... STANDART gazetesine konuşan avukat; "Müvekkilinin cüzdanında "İslam Devleti" ve terör örgütü El Kaide ile bağlantılı çıkartmalar vardı ve bunları nereden aldığını bile bilmiyordu" diyor. Savunma avukatına göre gencin Temmuz ayında ünlü grup Klagenfurt'taki Rammstein konserlerinde de görev aldı. Geçtiğimiz çarşamba günü 15 yaşında bir Türk genci daha gözaltına alındı ve tanık olarak sorgulandı. İfadeden sonra, Wiener Neustadt savcısı şüpheli olarak listelenmediği için genci serbest bıraktı.

Ünlü avukat Nikaulaus Rast, suçlanan Türk gencini savunacak.

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