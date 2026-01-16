PODCAST CANLI YAYIN

Venezuela'nın muhalif lideri Machado Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verdi

Venezuelalı muhalif lider María Corina Machado, Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Kapalı kapılar ardındaki zirvenin ardından konuşan Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a sunduğunu açıkladı. Trump ise Machado'nun Nobel hediyesinin çok güzel bir jest olduğunu söyledi. Machado, ödülü Trump'ın hak ettiğini savundu.

Beyaz Saray’da sürpriz buluşma! Machado’dan Trump’a Nobel jesti

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado (AA)

NOBEL'İ TRUMP'A VERDİ

Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu söyledi. Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi, ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Trump ve Machado, Reuters

TRUMP: ÇOK GÜZEL BİR JEST

Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif lider ile çok iyi bir görüşme yaptığını belirtti.

Trump, Machado'nun kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade ederek, bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı" savunmuş ve bu sebeple mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

ÖDÜLÜ TRUMP'IN HAK ETTİĞİNİ SAVUNDU

"Fox & Friends" programına konuşan Machado, Beyaz Saray'daki ziyareti sırasında Nobel Barış Ödülü'nü Venezuela halkı adına Trump'a sunduğunu belirterek, "O, bunu hak ediyor. Çok duygusal bir andı." dedi.

Machado, Trump'ın yalnızca Venezuela halkının değil tüm bölgenin özgürlüğü için önemli katkılar sunduğunu savundu.

Beyaz Saray ziyareti ve Trump'la görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Machado, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtti.

Machado, Trump'la uzun süredir görüşmeyi arzuladığını ve konuşma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu dile getirerek, "Bu görüşme, Venezuela halkı adına üstlendiğim büyük bir sorumluluktu." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMEYİ DUYURDU

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Venezuela'daki son duruma ve Trump-Machado görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın an itibarıyla Venezuelalı muhalif lider Machado ile basına kapalı toplantıda bir araya geldiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın bu görüşmenin çok olumlu geçmesini beklediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump

Leavitt ayrıca, Trump'ın, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı" yönündeki düşüncesinin halen geçerli olduğunu da söyledi. Görüşmenin devam ettiğini belirten Leavitt, görüşmeden çıkacak sonucun kamuoyuna yansıyacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

"VENEZUELA YÖNETİMİYLE İYİ ANLAŞIYORUZ"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump yönetimi ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti arasındaki mevcut ilişkinin çok iyi ilerlediğini belirterek, "Rodriguez yönetiminin oldukça işbirlikçi davrandığını" söyledi. Trump'ın Rodriguez ile bu hafta içinde doğrudan telefonda görüştüğünü anımsatan Leavitt, "Şimdiye kadar ABD ve Başkan'ın tüm talepleri ile isteklerini karşıladılar. Bayan Rodriguez ve Venezuela'nın işbirliği sayesinde 500 milyon dolarlık bir enerji anlaşması gerçekleştirildi." şeklinde konuştu. Rodriguez'in Venezuela'daki bazı siyasi tutukluları serbest bırakacağına da atıf yapan Leavitt, "Bu hafta beş Amerikalı da serbest bırakıldı. Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP SEÇİMLERİN YAPILMASINI İSTİYOR

Öte yandan Leavitt bir soru üzerine, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını halen istediğini ve bu politikasına bağlı olduğunu vurguladı. Leavitt, seçimlerin ne zaman yapılabileceği konusunda ise henüz bir takvimin oluşmadığını söyledi.

