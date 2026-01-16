Venezuela'nın muhalif lideri Machado Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verdi

Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi, ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu söyledi. Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump ve Machado, Reuters

TRUMP: ÇOK GÜZEL BİR JEST

Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif lider ile çok iyi bir görüşme yaptığını belirtti.

Trump, Machado'nun kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade ederek, bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı" savunmuş ve bu sebeple mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

ÖDÜLÜ TRUMP'IN HAK ETTİĞİNİ SAVUNDU

"Fox & Friends" programına konuşan Machado, Beyaz Saray'daki ziyareti sırasında Nobel Barış Ödülü'nü Venezuela halkı adına Trump'a sunduğunu belirterek, "O, bunu hak ediyor. Çok duygusal bir andı." dedi.

Machado, Trump'ın yalnızca Venezuela halkının değil tüm bölgenin özgürlüğü için önemli katkılar sunduğunu savundu.

Beyaz Saray ziyareti ve Trump'la görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Machado, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtti.

Machado, Trump'la uzun süredir görüşmeyi arzuladığını ve konuşma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu dile getirerek, "Bu görüşme, Venezuela halkı adına üstlendiğim büyük bir sorumluluktu." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMEYİ DUYURDU

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Venezuela'daki son duruma ve Trump-Machado görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın an itibarıyla Venezuelalı muhalif lider Machado ile basına kapalı toplantıda bir araya geldiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın bu görüşmenin çok olumlu geçmesini beklediğini vurguladı.