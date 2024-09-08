Venezuela’dan flaş Brezilya adımı! Arjantin’in Caracas Büyükelçiliğini temsil etme yetkisini iptal etti

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arjantin'in diplomatik misyonuna sığınanların, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve başkan yardımcısına suikast düzenlemek de dahil olmak üzere "terörist" eylemler gerçekleştirmek için komplo kurduklarına dair kanıtlara dayanarak harekete geçmek zorunda kalındığı anlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, Brezilya'nın, Arjantin'in Venezuela'daki diplomatik çıkarlarını temsil etme yetkisinin iptalinin derhal yürürlüğe gireceği ve bunun Brezilya makamlarına iletildiği kaydedildi.