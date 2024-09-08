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ABD ve İsrail'den yeni ateşkes oyunu! Hamas'a üstü kapalı tehdit: Son fırsat önerisi

İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda yeni bir teklif sunacağını bildirildi. ABD’nin “son fırsat önerisi” olarak nitelendirilen bu teklifin, anlaşmazlık konularını kapsayacağı ve önümüzdeki günlerde taraflara sunulacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 01:27 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 01:32
ABD ve İsrail’den yeni ateşkes oyunu! Hamas’a üstü kapalı tehdit: Son fırsat önerisi

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İsrail basını, ABD'nin İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası anlaşmasına varılması konusunda iyimser olmadığını ancak bu konuda yeni bir öneri sunacağını iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin, esir takası konusunda iyimser olmamasına rağmen Tel Aviv ile ara buluculara sunmak üzere yeni bir öneri üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

ABD yönetiminin "son fırsat önerisi" olarak nitelendirdiği yeni önerinin, bugün ya da ilerleyen günlerde taraflara sunulacağı belirtildi. ABD'nin yeni önerisinin, başta Philadelphi Koridoru olmak üzere İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık olan tüm konuları içerdiği ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor. İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

İsrail basını, ABD'NİN İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda yeni bir teklif sunacağını bildirdi. ABD'nin "son fırsat önerisi" olarak nitelendirilen bu teklifin, anlaşmazlık konularını kapsayacağı ve önümüzdeki günlerde taraflara sunulacağı belirtiliyor.

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