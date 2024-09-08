Cezayir cumhurbaşkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin, saat 19.00'da sona ermesi beklenirken, Bağımsız Seçim Kurulunca bu süre bir saat daha uzatıldı.

Bağımsız Seçim Kurulu, yerel saat ile 17.00'ye kadar yurtiçinde seçmen katılımının yüzde 26,45, yurtdışından da yüzde 18,31 olduğunu açıklamıştı. Sandıklar kapandıktan sonra toplam katılım oranı henüz açıklanmadı.





CEZAYİR'DE SEÇİM SÜRECİ



Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olmuştu.

Halen görevde olan 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ile bazı siyasi partilerin desteğini aldığı ve seçimin favorisi olarak görüldüğü belirtiliyor.