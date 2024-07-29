Venezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı: Muhalefet sonuçlara itiraz etti! Dünyadan tebrik ABD’den üstü kapalı tehdit: Arjantin’den darbe çağrısı

CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi. Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi. Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado

ABD'DEN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezuela'daki seçimin sonucuyla ilgili 'ciddi endişeleri' olduğunu söyledi. Tokyo'da konuşan Blinken, ABD'nin sonucun Venezuela halkının ne iradesini ne de oylarını yansıttığı konusunda endişeli olduğunu söyledi. Seçim yetkililerini tam sonuçları şeffaf bir şekilde ve derhal yayımlamaya çağırdı ve ABD ile uluslararası toplumun buna göre yanıt vereceğini söyledi. Blinken Tokyo'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Venezuela Seçim Komisyonu'nun duyurusunu kısa bir süre önce gördük,Duyurulan sonucun Venezuela halkının iradesini veya oylarını yansıtmadığı konusunda ciddi endişelerimiz var. Her oyun adil ve şeffaf bir şekilde sayılması, seçim yetkililerinin bilgileri gecikmeden muhalefet ve bağımsız gözlemcilerle paylaşması ve seçim yetkililerinin oyların tablosunu yayınlaması kritik önem taşıyor. Uluslararası toplum bunu yakından izliyor ve buna göre yanıt verecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

SİYONİST BAŞKAN'DAN DARBE ÇAĞRISI

Arjantin'in Yahudi kökenli olmayan fakat her fırsatta siyonist olduğunu söyleyen lideri Javier Milei ise Venezuela'da darbe çağrısı yaptı

PUTİN'DEN İŞ BİRLİĞİNE DEVAM MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'yu kutladı.

Kremlin'in yayımladığı kutlama mesajında, Putin, Maduro'yu tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Rusya ile Venezuela'nın stratejik ortak olduğuna işaret eden Putin, "Çalışmalarınızın her alanda ilerici gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim. Bu, dost halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılarken, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa edilmesiyle de uyumludur." ifadesini kullandı.

Putin, Venezuela ile ikili ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarının altını çizdi.

ÇİN'DEN MADURO'YA TEBRİK

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, olağan basın toplantısında, Venezuela'daki seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin ve Venezuela'nın iki iyi dost ve birbirini destekleyen ortaklar olduğunu söyleyen Lin, Maduro'yu yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Bu yıl Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümü olduğunu belirten Lin, ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklılığın geliştirilmesi çağrısı yaptı.

MUHALEFET SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ

Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söyledi.



İsim vermeden CNE'yi hedef alan Gonzalez, "Tüm kuralları çiğnediler. Venezuelalılar ve herkes olanları biliyor." ifadesini kullandı.



Muhalefet lideri Maria Corina Machado de seçimleri yüzde 70 ile kazandıklarını iddia etti.



Machado, "Tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz, Edmundo Gonzalez, ülkenin seçilmiş yeni devlet başkanıdır. Kazandığımızı herkes biliyor." diye konuştu.



Ellerindeki sandık tutanaklarına göre seçimi "ezici" çoğunlukla kazandıklarını öne süren Machado, "CNE'nin bu sonuçları nereden edindiğini bilmiyoruz. Gonzalez, oyların yüzde 70'ini, Maduro ise yüzde 30'unu aldı. Bu, tarihteki en yüksek katılımlı seçim." dedi.