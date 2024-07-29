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Son dakika: İsrail'den Lübnan'a saldırı! Golan Tepeleri'nden topyekün savaşa: Bir kişi hayatını kaybetti! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor

Son dakika haberleri... Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ve Lebanon24, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyindeki Mays el-Cebel ve Çakra kasabaları arasındaki Kalaa yolunda bir araba ve bir motosikleti hedef aldığını bildirdi. Saldırıda iki kişinin yaralandığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Alman hava yolu firması Lufthansa'nın güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan tüm uçuşlarını durdurduğu bildirildi. Almanya ve Avusturya, Lübnan'ın ardından İsrail uçuşlarını da durdurduklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 09:24 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:27
Son dakika: İsrail’den Lübnan’a saldırı! Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa: Bir kişi hayatını kaybetti! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor

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Son dakika haberleri... Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ve Lebanon24'ün haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Mays el-Cebel ve Çakra kasabaları arasındaki Kalaa yolunda bir araba ve bir motosikleti hedef aldı.

İsrail, Lübnan'a saldırıya mı hazırlanıyor?

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

NNA'nın haberine göre, araca düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı, motosikletteki saldırıda ise bir kişi öldü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu iki kişi yaralandı.

Yaralıların yakındaki Tebnin kasabasındaki Tebnin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

26.07.2024 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Kefr Şuba bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.26.07.2024 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Kefr Şuba bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Lebanon 24 televizyonu ise ölü sayısının daha yüksek olduğunu belirterek, her iki saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ALMAN HAVAYOLLARI UÇUŞLARI DURDURDU

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan tüm uçuşlarını durdurduğu bildirildi.

Lufthansa basın departmanından, AA muhabirine yapılan açıklamada, ilk olarak 5 Ağustos'a kadar Beyrut'a olan uçuşların durdurulduğu ifade edildi.

Lufthansa ile aynı gruba bağlı Swiss ve Eurowings hava yollarının da güvenlik gerekçesiyle uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.

Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunun bir sonraki durum değerlendirmesinde ele alınacağı öğrenildi.

LÜBNAN'DAN SONRA İSRAİL: UÇUŞLAR TEK TEK İPTAL EDİLİYOR

Almanya havayolu şirketi Lufthansa ile Avusturya Havayolları'nın bugün yapılacak İsrail uçuşlarını da iptal ettiği duyuruldu.

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Lufthansa ve Avusturya havayolu şirketleri bugün yapılacak Tel Aviv uçuşlarını durdurdu. İsrail'e seferleri durdurma kararının ne kadar süreyle alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullah’ını hedef aldı! Gerilim had safhada! Demir Kubbe mi? Felak-1 mi?Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullah’ını hedef aldı! Gerilim had safhada! Demir Kubbe mi? Felak-1 mi?

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDA GPS KRİZİ

Lübnanlı teknoloji geliştirme uzmanı Hişam en-Natur, İsrail'in Lübnan'ın Küresel Konumlandırma Sistemi'ni (GPS) karıştırarak ülkenin havacılık ve denizcilik sistemlerini alt üst ettiğini, bunun da uluslararası yaptırımları gerektiren büyük bir suç olduğunu belirtti.

İsrail'in GPS sistemine müdahalesinin ardından, Lübnan, 16 Temmuz'da, İsrail'i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikâyet etti.

Lübnan İletişim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İsrail'i hem BM'ye hem de Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne şikâyette bulunduk." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şikâyetin "İsrail'in Lübnan'daki GPS sistemlerini etkileyen müdahalesi" ile ilgili olduğu belirtildi.

İSRAİL LÜBNAN'IN GPS SİSTEMLERİNİ BOZUYOR

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim sürüyor. Lübnan makamlarına göre, İsrail, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde, özellikle başkent Beyrut ve ülkenin güneyinde, GPS sistemlerini bozuyor.

"ULUSLARARASI YAPTIRIM GEREKTİREN BİR SUÇ"

Natur, GPS'in Lübnan'daki deniz ve hava navigasyon sistemlerini ve hava navigasyonunu kullanan tüm elektronik uygulamaları temelden etkilediğine dikkat çekerek İsrail'in GPS sistemine müdahale ederek karıştırmasının uluslararası yaptırımları gerektiren bir suç olduğuna vurgu yaptı.

GPS sisteminin saldırıya uğramasının ülkede büyük bir tartışmaya yol açtığını ve durumu resmi bir soruna dönüştürdüğünü belirten Natur, tüm alanları olumsuz etkileyen bu sorunun BM'ye taşındığını kaydetti.

Natur, GPS'in ulaşım, hava ve deniz taşımacılığı ile sivil kullanım da dahil olmak üzere birçok alanda kullanılan bir sistemi olduğuna dikkati çekerek, GPS'e müdahalenin havacılık, özellikle uçak yönlendirmesi açısından ülkenin sivil ve askeri güvenliğine yönelik bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

HİZBULLAH 2 MENSUBUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, Abbas Muhammed Selami ve Abbas Hicazi adındaki 2 mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 386'ya yükseldi.

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