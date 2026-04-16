Bilim insanları Venedik'i korumak için hareketli bariyerler, halka setler, lagünün kapatılması ve kentin taşınması gibi 4 farklı senaryoyu değerlendiriyor. Uzmanlara göre mevcut önlemler uzun vadede yetersiz kalabilir. Araştırmacılar, gerekli adımların atılmaması halinde UNESCO listesinde yer alan bu tarihi şehrin geleceğinin ciddi tehlikede olduğu uyarısında bulunuyor.
BİLİM İNSANLARINDAN VENEDİK'İ KURTARMAK İÇİN 4 ÇARPICI SENARYO
Yükselen deniz seviyesi nedeniyle giderek daha fazla sular altında kalan Venedik'in geleceği tehlike altında. Uzmanlara göre, mevcut gidişat devam ederse bu eşsiz şehir önümüzdeki üç yüzyıl içinde tamamen kaybedilebilir.
Avrupa ve İngiltere'den bilim insanları, "yüzen şehir" olarak bilinen Venedik'i korumak için 4 farklı senaryoyu değerlendirdi. Ancak araştırmaya göre en etkili çözümler, uygulanması en zor ve tartışmalı olanlar olabilir.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE VENEDİK'İN ÇİFTE TEHDİDİ
Deniz seviyesindeki yükseliş, büyük ölçüde insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yol açtığı küresel ısınmanın sonucu. Artan sıcaklıklar, buzulların erimesine ve okyanus sularının genleşmesine neden oluyor.
Bu sürece ek olarak, daha sık ve şiddetli fırtınalar da deniz taşkınlarını artırıyor. Venedik için tehlike sadece deniz seviyesinin yükselmesi değil; şehrin kurulu olduğu zemin de yavaş yavaş çöküyor.
Son 150 yılda artan sel olayları, bu tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Şehrin yüzde 60'ından fazlasının sular altında kaldığı 28 büyük selin 18'i son 23 yılda yaşandı.
MEVCUT SİSTEM: AÇIK LAGÜN YETERSİZ KALABİLİR
Bugün Venedik'i koruyan sistem, lagün girişlerine yerleştirilen hareketli bariyerlerden oluşuyor. Bu sistemin maliyeti yaklaşık 6 milyar avroyu buluyor.
Ancak yapılan modellemelere göre deniz seviyesinin 1,25 metre yükselmesi durumunda bu sistem yetersiz kalacak. Bu seviyenin, düşük emisyon senaryolarında bile 2300 yılına kadar aşılması bekleniyor.
Uzmanlar, bariyerlerin daha sık kapanmasının teknik arızalar ve gecikmeler riskini artıracağına dikkat çekiyor.
HALKA SETLER: GÜÇLÜ AMA TARTIŞMALI BİR ÇÖZÜM
İkinci seçenek, Venedik'in ana adasını ve çevresindeki yerleşimleri yaklaşık 3 metre yüksekliğinde dairesel setlerle çevrelemek.
Bu yöntem, deniz seviyesinin 6 metreye kadar yükselmesine karşı koruma sağlayabilir. Ancak şehrin lagünle olan doğal bağlantısını koparacağı için ekosistem, turizm ve kültürel miras üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
Bu projenin maliyetinin 0,5 ila 4,5 milyar avro arasında olacağı tahmin ediliyor.
KAPALI LAGÜN: MAKSİMUM KORUMA, BÜYÜK BEDEL
Bir diğer seçenek ise lagünü tamamen kapatmak. Bu plan kapsamında bariyer adalarının yükseltilmesi ve girişlerin kalıcı barajlarla kapatılması öngörülüyor.
Bu sistem, deniz seviyesinin 10 metreye kadar yükselmesine karşı koruma sağlayabilir. Ancak lagünün doğal yapısı tamamen ortadan kalkacak ve Venedik liman işlevini kaybedecek.
Ayrıca bu seçeneğin maliyeti en az 30 milyar avro olarak hesaplanıyor. Su kalitesini korumak için sürekli çalışan pompa sistemleri de gerekecek.
EN RADİKAL SENARYO: ŞEHRİ TERK ETMEK
Dördüncü ve en çarpıcı seçenek ise Venedik'in tamamen terk edilmesi. Bu senaryo, şehirdeki tarihi yapılar ve sanat eserlerinin taşınmasını, halkın başka bölgelere yerleştirilmesini içeriyor.
Bu planın maliyetinin 100 milyar avroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda lagün ekosisteminin de geri dönülmez şekilde değişmesi bekleniyor.
BELİRSİZ GELECEK, ZOR KARARLAR
Bilim insanlarına göre Venedik için hangi seçeneğin en doğru olduğu sorusu kolay cevaplanabilir değil. Kültürel mirasın korunması, ekonomik maliyetler ve çevresel etkiler arasında denge kurmak gerekiyor.
Araştırmayı yürüten ekip, özellikle yüksek emisyon senaryolarında mevcut sistemlerin yüzyıl sonuna kadar yetersiz kalabileceği uyarısında bulunuyor.
Uzmanlar, büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesinin onlarca yıl sürebileceğini hatırlatarak, karar vericilerin vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.
(Science Alert, Takvim Foto Arşiv)