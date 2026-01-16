Venezuela'nın muhalif lideri Machado Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verdiğini duyurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

"VENEZUELA YÖNETİMİYLE İYİ ANLAŞIYORUZ"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump yönetimi ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti arasındaki mevcut ilişkinin çok iyi ilerlediğini belirterek, "Rodriguez yönetiminin oldukça işbirlikçi davrandığını" söyledi. Trump'ın Rodriguez ile bu hafta içinde doğrudan telefonda görüştüğünü anımsatan Leavitt, "Şimdiye kadar ABD ve Başkan'ın tüm talepleri ile isteklerini karşıladılar. Bayan Rodriguez ve Venezuela'nın işbirliği sayesinde 500 milyon dolarlık bir enerji anlaşması gerçekleştirildi." şeklinde konuştu. Rodriguez'in Venezuela'daki bazı siyasi tutukluları serbest bırakacağına da atıf yapan Leavitt, "Bu hafta beş Amerikalı da serbest bırakıldı. Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor." dedi.