Venezuela'nın muhalif lideri Machado Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verdiğini duyurdu
Venezuelalı muhalif lider María Corina Machado, Donald Trump ile Beyaz Saray’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Kapalı kapılar ardındaki zirvenin ardından konuşan Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a sunduğunu açıkladı. Görüşme öncesi Beyaz Saray'dan “Başkan Trump bu buluşmanın son derece olumlu geçmesini bekliyor.” denmişti.
Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı. ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı" savunmuş ve bu sebeple mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.
BEYAZ SARAY GÖRÜŞMEYİ DUYURDU
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Venezuela'daki son duruma ve Trump-Machado görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın an itibarıyla Venezuelalı muhalif lider Machado ile basına kapalı toplantıda bir araya geldiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın bu görüşmenin çok olumlu geçmesini beklediğini vurguladı.
Leavitt ayrıca, Trump'ın, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı" yönündeki düşüncesinin halen geçerli olduğunu da söyledi. Görüşmenin devam ettiğini belirten Leavitt, görüşmeden çıkacak sonucun kamuoyuna yansıyacağını kaydetti.
"VENEZUELA YÖNETİMİYLE İYİ ANLAŞIYORUZ"
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump yönetimi ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti arasındaki mevcut ilişkinin çok iyi ilerlediğini belirterek, "Rodriguez yönetiminin oldukça işbirlikçi davrandığını" söyledi. Trump'ın Rodriguez ile bu hafta içinde doğrudan telefonda görüştüğünü anımsatan Leavitt, "Şimdiye kadar ABD ve Başkan'ın tüm talepleri ile isteklerini karşıladılar. Bayan Rodriguez ve Venezuela'nın işbirliği sayesinde 500 milyon dolarlık bir enerji anlaşması gerçekleştirildi." şeklinde konuştu. Rodriguez'in Venezuela'daki bazı siyasi tutukluları serbest bırakacağına da atıf yapan Leavitt, "Bu hafta beş Amerikalı da serbest bırakıldı. Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor." dedi.
TRUMP SEÇİMLERİN YAPILMASINI İSTİYOR
Öte yandan Leavitt bir soru üzerine, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını halen istediğini ve bu politikasına bağlı olduğunu vurguladı. Leavitt, seçimlerin ne zaman yapılabileceği konusunda ise henüz bir takvimin oluşmadığını söyledi.