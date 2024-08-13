ABD, İsrail’in Gazze’deki okula yönelik saldırısında kendi silahlarını kullanıldığı iddiası hakkında sessiz kaldı

ABD , İsrail 'in Gazze 'de bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıda, Washington yönetiminin verdiği silahların kullanıldığı iddiaları hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

Patel, İsrail 'in Gazze 'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda ABD silahlarını kullanılıp kullanmadığı sorusuna, "Bunun hakkında spekülasyon yapmam. İsrail ordusunun üstlenmiş veya üstlenmemiş olabileceği herhangi bir operasyon hakkında konuşmasını kendisine bırakırım." sözleriyle cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "ABD yapımı silahların kullanımı değerlendirmek için devam eden bir çaba olup olmadığı" sorusuna ise Patel, "Elbette var." yanıtını verirken detaylarına girmedi.

Patel, ABD'nhin saldırı hakkında İsrail ordusundaki ortaklarıyla görüştüğünü ve İsrail'in, "sivilleri insan kalkanı olarak kullandığını iddia ettiği Hamas üyelerini ortadan kaldırma yeteneğini" desteklediğini belirtti.