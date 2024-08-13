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ABD, İsrail’in Gazze’deki okula yönelik saldırısında kendi silahlarını kullanıldığı iddiası hakkında sessiz kaldı

ABD, İsrail’in Gazze’de bir okula okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda, ABD yapımı silahların kullanıldığı iddiaları hakkında doğrudan bir yorum yapmaktan kaçındı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 01:08 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 01:08
ABD, İsrail’in Gazze’deki okula yönelik saldırısında kendi silahlarını kullanıldığı iddiası hakkında sessiz kaldı

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ABD, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıda, Washington yönetiminin verdiği silahların kullanıldığı iddiaları hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda ABD silahlarını kullanılıp kullanmadığı sorusuna, "Bunun hakkında spekülasyon yapmam. İsrail ordusunun üstlenmiş veya üstlenmemiş olabileceği herhangi bir operasyon hakkında konuşmasını kendisine bırakırım." sözleriyle cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladıDışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "ABD yapımı silahların kullanımı değerlendirmek için devam eden bir çaba olup olmadığı" sorusuna ise Patel, "Elbette var." yanıtını verirken detaylarına girmedi.

Patel, ABD'nhin saldırı hakkında İsrail ordusundaki ortaklarıyla görüştüğünü ve İsrail'in, "sivilleri insan kalkanı olarak kullandığını iddia ettiği Hamas üyelerini ortadan kaldırma yeteneğini" desteklediğini belirtti.

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Patel, "İsrail'in siviller üzerindeki etkisini ve sivil kayıplarını en aza indirmesinin ahlaki ve stratejik bir zorunluluk olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz." diyerek sözlerine devam etti.

ABD, İsrail’in Gazze’deki okula yönelik saldırısında kendi silahlarını kullanıldığı iddiası hakkında sessiz kaldı ABD, İsrail’in Gazze’deki okula yönelik saldırısında kendi silahlarını kullanıldığı iddiası hakkında sessiz kaldı

Saldırı, Biden yönetiminin Kongre'ye ABD silahları ve askeri teçhizatı satın almak için İsrail'e 3,5 milyar dolar sağlama planlarını bildirmesinden sadece iki gün sonra gerçekleşirken, Amerikan televizyonu CNN, saldırıda ABD tarafından sağlanan en az bir "GBU-39" tipi küçük çaplı bombanın kullanıldığını doğrulamıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bitmek bilmiyor İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bitmek bilmiyor

İSRAİL'İN SON OKUL SALDIRISI

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinlilerin sabah namazı için avluda toplandığı esnada hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, en az 100 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgede görev yapan gazeteciler, sağlık ve sivil savunma ekipleri, etrafa saçılmış bazıları yanmış cesetlerin ortasında yaşanan felaketi anlatmakta güçlük çekmişti. Sosyal medyada, okula düzenlenen saldırı sonrasında alevler yükselirken Filistinlilerin çığlıklarının duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in okul saldırısı esnasında insanlar sabah namazını kılıyorduİsrail'in okul saldırısı esnasında insanlar sabah namazını kılıyordu

İsrail ordusu bu saldırı için de "Hamas'ın söz konusu okulu karargah olarak kullandığı iddiasını" ortaya atmış, Hamas ise İsrail'in bu tarz saldırılar için "sahte bahaneler uydurduğunu" açıklamıştı.

İsrail'in saldırısının, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'dan, "Gazze Şeridi'nde bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısından birkaç gün sonra gelmesi dikkati çekmişti.

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