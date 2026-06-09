Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den Türkiye paylaşımı
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Başkan Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından Miraflores Sarayı’nın sosyal medya hesabından bir video paylaşan Rodriguez, Türkiye ile madencilikten enerjiye, ulaşımdan teknolojiye kadar birçok alanda ticari ve ekonomik ilişkileri istikrarlı bir şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
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- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü.
- Rodriguez, Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı ve işbirliği gündemini ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.
- Rodriguez, Türkiye ve Venezuela'nın madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları gibi alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirdiğini ifade etti.
- Türk Hava Yolları'nın Caracas-İstanbul seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağladığını vurgulayan Rodriguez, teknoloji ve enerji alanlarında işbirliği imkanları oluşturmak istediklerini söyledi.
- Rodriguez, Venezuela'nın enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve ülkenin zenginliklerini çeşitlendirmek istediklerini belirtti.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından bir video paylaşarak, Türkiye'nin kendileri için önemine değindi.
RODRIGUEZ'DEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI
Miraflores Sarayı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Rodriguez, Dolmabahçe Sarayı'ndan görüntülere ve Erdoğan ile görüşmesine ilişkin karelere yer verdi.
Rodriguez, Türkiye ile ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Dolmabahçe Sarayı'ndayız. İşbirliği gündemimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Venezuela, madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için müteşekkiriz."
Türk Hava Yolları'nın (THY) Caracas-İstanbul seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi katkı sağladığını vurgulayan Rodriguez, teknoloji, sanayi, bilim ve enerji alanlarında halkın refahını artıracak uluslararası işbirliği imkanları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.
Venezuela'nın enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Rodriguez, "Ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Venezuela halkının dürüst ve çalışkan olduğunu göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret eden Rodriguez, resmi törenle karşılanmıştı.