Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den Türkiye paylaşımı

Rodriguez, Venezuela'nın enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve ülkenin zenginliklerini çeşitlendirmek istediklerini belirtti.

Türk Hava Yolları'nın Caracas-İstanbul seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağladığını vurgulayan Rodriguez, teknoloji ve enerji alanlarında işbirliği imkanları oluşturmak istediklerini söyledi.

Rodriguez, Türkiye ve Venezuela'nın madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları gibi alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirdiğini ifade etti.

Rodriguez, Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı ve işbirliği gündemini ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından bir video paylaşarak, Türkiye'nin kendileri için önemine değindi.

RODRIGUEZ'DEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Miraflores Sarayı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Rodriguez, Dolmabahçe Sarayı'ndan görüntülere ve Erdoğan ile görüşmesine ilişkin karelere yer verdi.

Rodriguez, Türkiye ile ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Dolmabahçe Sarayı'ndayız. İşbirliği gündemimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Venezuela, madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için müteşekkiriz."

Başkan Erdoğan Venezuela Başkan Yardımcısı Rodríguez’i kabul etti