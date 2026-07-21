Venezuela doğruladı! Hantavirüs nedeniyle 3 kişi öldü

Dünya genelinde geçtiğimiz aylarda hantavirüs tedirginliği yaşanmıştı. Venezuela basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Anzoategui eyaletinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaşlarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, ölümlerin nedeninin aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BELİRSİZ ÖLÜMÜ VİRÜSLE İLGİLİ DEĞİL

Öte yandan, bakanlık ülkenin batısındaki Barinas eyaletinde görev yapan iki sağlık çalışanının henüz belirlenemeyen nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Venezuela, hantavirüsten 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Açıklamada, Barinas'taki ölümler ile Anzoategui eyaletinde doğrulanan hantavirüs vakaları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı, iki olayın birbirinden bağımsız olduğu vurgulandı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya