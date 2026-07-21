Teras, plaj, kampüs... Sigara içmek tarih olacak: Yasa tasarısı İspanya Meclisi'nde
İspanya, "tütünden arınmış bir nesil" hedefiyle dumansız alanları restoran teraslarından plajlara kadar genişleten yeni yasa tasarısını Meclis’e sundu. Reşit olmayanların kullanımını da yasaklayan tasarı, 600 bin avroya varan cezaları ve turizm sektörünün tepkilerini de beraberinde getirdi.
İspanya hükümeti, dumansız alanların kapsamını restoran terasları ve plajları da içerecek şekilde genişleten ve 18 yaş altındakilerin sigara ve elektronik sigara kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onaylayarak İspanya Meclisi'ne gönderdi.
İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre, İspanya hükümeti dumansız alanları genişleten ve reşit olmayanların yalnızca sigara satın almasını değil, sigara kullanmasını da yasaklayan yasa tasarısını onayladı.
NERELERDE YASAK OLACAK?
|Düzenleme
|Yasak Kapsamı
|Açıklama
|Bar ve restoran terasları
|Sigara ve elektronik sigara
|Kullanım yasaklanacak
|Üniversite kampüsleri
|Sigara ve elektronik sigara
|Kullanım yasaklanacak
|Yüzme havuzları
|Sigara ve elektronik sigara
|Kullanım yasaklanacak
|Plajlar
|Sigara ve elektronik sigara
|Kullanım yasaklanacak
|Sağlık kuruluşlarının 15 m çevresi
|Sigara
|İçilemeyecek
|Eğitim kurumlarının 15 m çevresi
|Sigara
|İçilemeyecek
|Kamu binalarının 15 m çevresi
|Sigara
|İçilemeyecek
HER YIL 50 BİN ÖLÜME YOL AÇIYOR
İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, düzenlemenin halk sağlığını daha iyi korumayı ve "tütünden arınmış bir nesle doğru ilerlemeyi" amaçladığını belirterek, sigara kullanımının ülkede her yıl yaklaşık 50 bin ölüme neden olduğunu söyledi.
Tasarıyla elektronik sigaralar, nikotinli ve nikotinsiz elektronik cihazlar, bitkisel sigara ürünleri, nargile ve sigara içme davranışını taklit eden diğer ürünler, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda geleneksel tütün ürünleriyle aynı kurallara tabi olacak.
Nikotin poşetleri düzenleme kapsamına alınmazken, reşit olmayanların bunları kullanması yasaklanacak.
CEZASI 600 BİN AVROYA KADAR ÇIKACAK
Düzenlemeyle, tütün ve ilgili ürünlerin doğrudan ya da dolaylı reklamı, tanıtımı ve sponsorluğuna dijital platformlar ile sosyal medya da dahil olmak üzere tüm iletişim araçlarında sınırlama getirilecek.
|İhlal Türü
|Para Cezası
|Hafif ihlal
|100 – 600 avro
|Ağır ihlal
|601 – 10.000 avro
|Çok ağır ihlal
|10.001 – 600.000 avro
Öte yandan 300 binden fazla işletmeyi temsil eden İspanya Otelcilik Federasyonu, düzenlemenin turizm ve ülkenin uluslararası imajı üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceğini savunarak yasa tasarısına karşı çıktı.