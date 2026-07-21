Teras, plaj, kampüs... Sigara içmek tarih olacak: Yasa tasarısı İspanya Meclisi'nde

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre, İspanya hükümeti dumansız alanları genişleten ve reşit olmayanların yalnızca sigara satın almasını değil, sigara kullanmasını da yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

İspanya hükümeti, dumansız alanların kapsamını restoran terasları ve plajları da içerecek şekilde genişleten ve 18 yaş altındakilerin sigara ve elektronik sigara kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onaylayarak İspanya Meclisi'ne gönderdi.

HER YIL 50 BİN ÖLÜME YOL AÇIYOR

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, düzenlemenin halk sağlığını daha iyi korumayı ve "tütünden arınmış bir nesle doğru ilerlemeyi" amaçladığını belirterek, sigara kullanımının ülkede her yıl yaklaşık 50 bin ölüme neden olduğunu söyledi.

Tasarıyla elektronik sigaralar, nikotinli ve nikotinsiz elektronik cihazlar, bitkisel sigara ürünleri, nargile ve sigara içme davranışını taklit eden diğer ürünler, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda geleneksel tütün ürünleriyle aynı kurallara tabi olacak.

Nikotin poşetleri düzenleme kapsamına alınmazken, reşit olmayanların bunları kullanması yasaklanacak.