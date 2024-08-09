Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Twitter’a erişim engeli: Defol Elon Musk

Başkent Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te destekçilerine seslenen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun META ve Twitter'a yönelik protestosu sürüyor.
X'in Venezuela'da nefret ve şiddet yaydığını savunan Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X'in 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirdi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
"10 GÜNLÜĞÜNE DEFOL"
ABD'li milyarder Musk'a tepki gösteren Maduro, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela'nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela'da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela'dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın." ifadelerini kullandı.
Aldığı karara ilişkin destekçilerinden yanında olmalarını isteyen Maduro, "Venezuela'da WhatsApp, Instagram ve TikTok dışında bir gün yeni sosyal medya platformlarının doğacağına inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.
Elon Musk
WHATSAPP'I TELEFON EKRANINDAN SİLMİŞTİ
Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstermiş, bu uygulamayı canlı yayında silmişti.
MADURO, MUSK'I VENEZUELA'NIN BAŞ DÜŞMANI İLAN ETMİŞTİ.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.
ABD'li milyarder Elon Musk, "seçime hile karıştırıldığını" öne sürmüştü.
Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demişti.