ABD’de büyük gün! Tarih belli oldu: Donald Trump ve Kamala Harris’ten canlı yayında başkanlık düellosu

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan, Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.