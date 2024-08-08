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ABD'de büyük gün! Tarih belli oldu: Donald Trump ve Kamala Harris'ten canlı yayında başkanlık düellosu

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'le canlı yayın tartışmasına hazır olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 22:58 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 23:21
ABD’de büyük gün! Tarih belli oldu: Donald Trump ve Kamala Harris’ten canlı yayında başkanlık düellosu

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan, Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Demokratların başkan adayı Kamala HarrisDemokratların başkan adayı Kamala Harris

Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald TrumpCumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü performans sergilediğini savundu.

Demokratların başkan adayı Kamala HarrisDemokratların başkan adayı Kamala Harris

HARRİS'İN TARTIŞMAYA KATILACAĞI AÇIKLANDI
ABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu.

Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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ABD’de büyük gün! Tarih belli oldu: Donald Trump ve Kamala Harris’ten canlı yayında başkanlık düellosu
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