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Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar İsrail ateşiyle hayatını kaybetti

Filistin Futbol Federasyonu ve Şili’nin Palestino kulübü, Khadamat Khan Younis takımının 32 yaşındaki kalecisi Salim Al-Ashqar’ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada adalet çağrısında bulunuldu.

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Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar İsrail ateşiyle hayatını kaybetti

Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu.

İSRAİL FİLİSTİNLİ FUTBOLCUYU ÖLDÜRDÜ

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.

"ADALET VE BARIŞ TALEP EDİYORUZ"

Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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