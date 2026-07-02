Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar İsrail ateşiyle hayatını kaybetti

Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu.

İSRAİL FİLİSTİNLİ FUTBOLCUYU ÖLDÜRDÜ

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.

"ADALET VE BARIŞ TALEP EDİYORUZ"

Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya