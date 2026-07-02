Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar İsrail ateşiyle hayatını kaybetti
Filistin Futbol Federasyonu ve Şili’nin Palestino kulübü, Khadamat Khan Younis takımının 32 yaşındaki kalecisi Salim Al-Ashqar’ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada adalet çağrısında bulunuldu.
Giriş Tarihi:
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu.
İSRAİL FİLİSTİNLİ FUTBOLCUYU ÖLDÜRDÜ
Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.
"ADALET VE BARIŞ TALEP EDİYORUZ"
Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya