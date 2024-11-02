Tayvan, tayfunun yol açtığı felaketle sarsıldı. Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfun nedeniyle 10 bin 831 maddi hasar vakasının kaydedildiğini bildirdi.
Tayvan, tayfunun yol açtığı felaketle sarsıldı. Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfun nedeniyle 10 bin 831 maddi hasar vakasının kaydedildiğini bildirdi.
Nantou şehrinde devrilen bir ağacın çarptığı küçük kamyonetteki 56 yaşındaki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Başkent Taipei'de motosiklet kullanan 48 yaşındaki bir kişi de devrilen elektrik direğinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Taoyuan şehrinde ise inşaat platformundan düşen bir göçmen işçinin can verdiği bildirildi.
TAYFUN NEDENİYLE 690 KİŞİ YARALANDI
Tayfunun sebep olduğu şiddetli fırtına ve seller sonucunda 690 kişi yaralanırken, tayfundan etkilenenler için açılan 10 acil durum barınağında hâlâ 155 kişinin barındığı belirtiliyor.
Tayvan'da etkili olan tayfun, şiddetli rüzgar ve yağışlarla birlikte adayı kasıp kavurdu. Bu durum, sellere ve toprak kaymalarına yol açarak evler, yollar ve kritik altyapıya ciddi zarar verdi.
950 BİNDEN FAZLA HANENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ
Tayfun nedeniyle 950 binden fazla hanenin elektriği kesildi, 63 binden fazla haneye ise su verilemedi. Şu anda en az 32 bin haneye hâlâ elektrik ulaştırılamazken, 1240 hanede de su sağlanamıyor.
TARIM SEKTÖRÜNE 15 MİLYON DOLAR ZARAR VERDİ!
Hsinchu, Taoyuan ve Hualien bölgelerinde yolların kapanması sonucu bu alanlara erişim sağlanamazken, Taichung ve Nantou'da da birçok yol hasar gördü ve trafiğe kapandı.
Tayfunun tarıma verdiği maddi zarar ise 480 milyon Yeni Tayvan doları (15 milyon dolar) olarak kaydedildi. En büyük zarar, Hualien ve Yulin illerinde meydana geldi.
SAATTE 184 KİLOMETREYE KADAR ULAŞTI
Kong-rey Tayfunu, 31 Ekim'de Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına ulaştıktan sonra kuzey-kuzeybatı yönünde ilerleyerek zayıflayarak tropikal depresyona dönüştü.
Tayfun nedeniyle, Tayvan'ın karşı kıyısında, Çin'in doğu kıyısındaki Fujian eyaletinde de alarm durumu ilan edildi.
Saatte 184 kilometreye kadar ulaşan kesintisiz rüzgarlarla etkili olan Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun olarak kayıtlara geçti.