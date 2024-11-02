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Tayvan'da tayfun felaketi: Can ve mal kaybı giderek artıyor

Tayvan'da etkili olan Kong-rey Tayfunu nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 690 kişi yaralandı. Ülkede şiddetli fırtına ve sellerin yol açtığı maddi hasar için 10 bin 831 vaka bildirildi. 155 kişi, acil durum barınaklarında kalmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:09 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:11
Tayvan’da tayfun felaketi: Can ve mal kaybı giderek artıyor

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Tayvan, tayfunun yol açtığı felaketle sarsıldı. Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfun nedeniyle 10 bin 831 maddi hasar vakasının kaydedildiğini bildirdi.

Tayvan'da etkili olan Kong-rey Tayfunu nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: AAf)Tayvan'da etkili olan Kong-rey Tayfunu nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: AAf)

Nantou şehrinde devrilen bir ağacın çarptığı küçük kamyonetteki 56 yaşındaki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Başkent Taipei'de motosiklet kullanan 48 yaşındaki bir kişi de devrilen elektrik direğinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Taoyuan şehrinde ise inşaat platformundan düşen bir göçmen işçinin can verdiği bildirildi.

10 bin 831 vaka bildirildi (Fotoğraf: AA)10 bin 831 vaka bildirildi (Fotoğraf: AA)

TAYFUN NEDENİYLE 690 KİŞİ YARALANDI

Tayfunun sebep olduğu şiddetli fırtına ve seller sonucunda 690 kişi yaralanırken, tayfundan etkilenenler için açılan 10 acil durum barınağında hâlâ 155 kişinin barındığı belirtiliyor.

690 kişi yaralandı (Fotoğraf: AA)690 kişi yaralandı (Fotoğraf: AA)

Tayvan'da etkili olan tayfun, şiddetli rüzgar ve yağışlarla birlikte adayı kasıp kavurdu. Bu durum, sellere ve toprak kaymalarına yol açarak evler, yollar ve kritik altyapıya ciddi zarar verdi.

950 binden fazla hanenin elektriği kesildi (Fotoğraf: AA)950 binden fazla hanenin elektriği kesildi (Fotoğraf: AA)

950 BİNDEN FAZLA HANENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Tayfun nedeniyle 950 binden fazla hanenin elektriği kesildi, 63 binden fazla haneye ise su verilemedi. Şu anda en az 32 bin haneye hâlâ elektrik ulaştırılamazken, 1240 hanede de su sağlanamıyor.

Tayfunun tarıma verdiği maddi zarar 15 milyon dolara ulaştı (Fotoğraf: AA) Tayfunun tarıma verdiği maddi zarar 15 milyon dolara ulaştı (Fotoğraf: AA)

TARIM SEKTÖRÜNE 15 MİLYON DOLAR ZARAR VERDİ!

Hsinchu, Taoyuan ve Hualien bölgelerinde yolların kapanması sonucu bu alanlara erişim sağlanamazken, Taichung ve Nantou'da da birçok yol hasar gördü ve trafiğe kapandı.

Tayfunun tarıma verdiği maddi zarar ise 480 milyon Yeni Tayvan doları (15 milyon dolar) olarak kaydedildi. En büyük zarar, Hualien ve Yulin illerinde meydana geldi.

Bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun olarak kayıtlara geçti (Fotoğraf: AA)Bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun olarak kayıtlara geçti (Fotoğraf: AA)

SAATTE 184 KİLOMETREYE KADAR ULAŞTI

Kong-rey Tayfunu, 31 Ekim'de Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına ulaştıktan sonra kuzey-kuzeybatı yönünde ilerleyerek zayıflayarak tropikal depresyona dönüştü.

Tayfun nedeniyle, Tayvan'ın karşı kıyısında, Çin'in doğu kıyısındaki Fujian eyaletinde de alarm durumu ilan edildi.

Saatte 184 kilometreye kadar ulaşan kesintisiz rüzgarlarla etkili olan Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun olarak kayıtlara geçti.

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