Tayvan 'da etkili olan tayfun, şiddetli rüzgar ve yağışlarla birlikte adayı kasıp kavurdu. Bu durum, sellere ve toprak kaymalarına yol açarak evler, yollar ve kritik altyapıya ciddi zarar verdi.

Tayfun nedeniyle 950 binden fazla hanenin elektriği kesildi, 63 binden fazla haneye ise su verilemedi. Şu anda en az 32 bin haneye hâlâ elektrik ulaştırılamazken, 1240 hanede de su sağlanamıyor.

TARIM SEKTÖRÜNE 15 MİLYON DOLAR ZARAR VERDİ!

Hsinchu, Taoyuan ve Hualien bölgelerinde yolların kapanması sonucu bu alanlara erişim sağlanamazken, Taichung ve Nantou'da da birçok yol hasar gördü ve trafiğe kapandı.

Tayfunun tarıma verdiği maddi zarar ise 480 milyon Yeni Tayvan doları (15 milyon dolar) olarak kaydedildi. En büyük zarar, Hualien ve Yulin illerinde meydana geldi.

Bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun olarak kayıtlara geçti (Fotoğraf: AA)

SAATTE 184 KİLOMETREYE KADAR ULAŞTI

Kong-rey Tayfunu, 31 Ekim'de Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına ulaştıktan sonra kuzey-kuzeybatı yönünde ilerleyerek zayıflayarak tropikal depresyona dönüştü.

Tayfun nedeniyle, Tayvan'ın karşı kıyısında, Çin'in doğu kıyısındaki Fujian eyaletinde de alarm durumu ilan edildi.

Saatte 184 kilometreye kadar ulaşan kesintisiz rüzgarlarla etkili olan Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun olarak kayıtlara geçti.