Suriye'de yeni dönem: Polis Akademisi ilk kadın mezunlarını verdi
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından güvenlik teşkilatında yeni bir dönem başladı; Kadın Polis Akademisi'nde 6 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 150 kadın polis adayı, rejim sonrası dönemin ilk mezunları olarak göreve adım attı.
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında kadın polis adaylarına yönelik ilk özel eğitim süreci tamamlandı. Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Kadın Polis Akademisi'nden mezun olan 150 kadın polis adayı, yeni dönemin ilk kadın kolluk görevlileri olarak göreve hazır hale geldi.
150 KADIN POLİS EĞİTİMİNİ TAMAMLADI
Başkent Şam'daki İçişleri Bakanlığı binasında düzenlenen mezuniyet töreni, teşkilatın 57. dönemi kapsamında tamamen kadın kursiyerlere tahsis edilen ilk program olma özelliğini taşıyor.
GÜVENLİK BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAKLAR
Törende konuşan Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, 6 ay süren kapsamlı ve yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayan 150 kadın polisin mezuniyetini duyurdu. Baba, hazırlık sürecindeki çaba ve disiplinin Şam kırsalındaki Kadın Polis Enstitüsündeki mezuniyet gösterilerine doğrudan yansıdığını ifade etti.
ESED SONRASI KADIN POLİSLER İÇİN İLK ÖZEL KURS
Esad rejiminin ardından kadın polisler için başlatılan ilk özel eğitim hamlesi niteliğindeki programı bitiren mezunlar, kısa süre içinde İçişleri Bakanlığı bünyesindeki emniyet teşkilatlarında ve çeşitli güvenlik birimlerinde aktif görev yapmaya başlayacak.