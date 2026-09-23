Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında kadın polis adaylarına yönelik ilk özel eğitim süreci tamamlandı. Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Kadın Polis Akademisi'nden mezun olan 150 kadın polis adayı, yeni dönemin ilk kadın kolluk görevlileri olarak göreve hazır hale geldi.

GÜVENLİK BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAKLAR

Törende konuşan Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, 6 ay süren kapsamlı ve yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayan 150 kadın polisin mezuniyetini duyurdu. Baba, hazırlık sürecindeki çaba ve disiplinin Şam kırsalındaki Kadın Polis Enstitüsündeki mezuniyet gösterilerine doğrudan yansıdığını ifade etti.