Suriye Milli Ordusu tarafından Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte, Suriye halkı ülkelerinin yolunu tuttu. Hem halk tarafından hemde komşu ülkeler tarafından yoğun ilgi gören Suriye'de bugün 13 yıl aranın ardından ilk kez Şam-Halep arasında uçuş gerçekleşti.
Şam Havalimanı (takvim.com.tr | Arşiv)
BAŞKENT ŞAM'A UÇUŞLAR BAŞLIYOR
Ürdün'den Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların başlatılmasının hedeflendiği duyuruldu. Ürdün Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Mestev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ürdün'den Suriye'ye uçuşları "yakında" başlatma niyetinde olduklarını belirtti.
Ayrıca bunun zamanının havaalanının uçuşlara hazırlanmasına bağlı olduğunu da ifade etti.
Ürdün-Şam Havalimanı uçuşları başlayacak (takvim.com.tr | Arşiv)
Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Şam Havalimanı'na uçuş düzenleme talebinde bulunduğunu aktaran Mestev hava trafiğinin tekrar başlamasının aynı zamanda Suriye hava sahasının güvenliğiyle de bağlantılı olduğunu, uçuşların tüm teknik ve lojistik konuların onaylanmasının ardından gerçekleşeceğini kaydetti.