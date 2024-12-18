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Suriye Milli Ordusu tarafından Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte, Suriye halkı ülkelerinin yolunu tuttu. Hem halk tarafından hemde komşu ülkeler tarafından yoğun ilgi gören Suriye'de bugün 13 yıl aranın ardından ilk kez Şam-Halep arasında uçuş gerçekleşti.