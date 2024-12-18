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Ürdün Sivil Havacılık Kurumu duyurdu! Şam Havalimanı'na uçuşlar "yakında" başlayacak

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin çökmesinin ardından Ürdün Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Mestev bir açıklamada bulundu. Mestev, Esad'ın gitmesiyle Ürdün'den Şam'a uçuşların yakında başlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 19:04 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 19:04
Ürdün Sivil Havacılık Kurumu duyurdu! Şam Havalimanı’na uçuşlar yakında başlayacak

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    Suriye Milli Ordusu tarafından Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte, Suriye halkı ülkelerinin yolunu tuttu. Hem halk tarafından hemde komşu ülkeler tarafından yoğun ilgi gören Suriye'de bugün 13 yıl aranın ardından ilk kez Şam-Halep arasında uçuş gerçekleşti.

    Şam Havalimanı (takvim.com.tr | Arşiv)Şam Havalimanı (takvim.com.tr | Arşiv)

    BAŞKENT ŞAM'A UÇUŞLAR BAŞLIYOR

    Ürdün'den Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların başlatılmasının hedeflendiği duyuruldu. Ürdün Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Mestev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ürdün'den Suriye'ye uçuşları "yakında" başlatma niyetinde olduklarını belirtti.

    Ayrıca bunun zamanının havaalanının uçuşlara hazırlanmasına bağlı olduğunu da ifade etti.

    Ürdün-Şam Havalimanı uçuşları başlayacak (takvim.com.tr | Arşiv)Ürdün-Şam Havalimanı uçuşları başlayacak (takvim.com.tr | Arşiv)

    Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Şam Havalimanı'na uçuş düzenleme talebinde bulunduğunu aktaran Mestev hava trafiğinin tekrar başlamasının aynı zamanda Suriye hava sahasının güvenliğiyle de bağlantılı olduğunu, uçuşların tüm teknik ve lojistik konuların onaylanmasının ardından gerçekleşeceğini kaydetti.

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