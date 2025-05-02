Ürdün Kralı 2. Abdullah, Arnavutluk’ta temaslarda bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Başbakan Edi Rama ile görüştü.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Begaj, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve beraberindeki heyeti, başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığında resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Begaj, görüşmede iki ülke arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde çok taraflı işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Kosova'nın uluslararası alanda desteklenmesinin önemine işaret eden Begaj, ülkesinin her türlü şiddete karşı olduğunu ve Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Bajram Begaj, Balkanlar'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Kral 2. Abdullah'tan Kosova'nın tanınması ve uluslararası kurumlara üyeliği konusunda destek talep etti.

Ürdün Krallığı'nın Orta Doğu'da barış ve istikrar açısından oynadığı önemli rolü takdir ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Begaj, NATO'nun Ürdün'de irtibat bürosu açmasını desteklediklerini söyledi.

Kral 2. Abdullah, ülkedeki temasları kapsamında Başbakan Rama ile de bir araya geldi.