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İtalya Başbakanı Meloni'den Türkiye-İtalya İş Forumu'nda önemli açıklamalar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkide ekonomik, ticari ve endüstriyel boyutun, temel bir unsur olduğuna inandıklarını, bugünü yeni bir başlangıç noktası olarak gördüğünü söyledi.

Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 20:45 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 20:53
İtalya Başbakanı Meloni’den Türkiye-İtalya İş Forumu’nda önemli açıklamalar

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Roma'da bu sabah yapılan Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından bir otelde, Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İtalya Dışişleri Bakanlığı ve İtalyan Ticaret Ajansı tarafından düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber katılan Meloni, burada konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan ile Meloni (AA)Başkan Erdoğan ile Meloni (AA)

İş forumuna son derece kalabalık ve nitelikli bir katılım olduğunu belirten Meloni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile burada olmayı, bu iş forumunun çalışmalarını selamlamayı özellikle istedik. Çünkü ekonomik, ticari ve endüstriyel boyutun, İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin temel bir parçası olduğuna inanıyoruz. İki ülke olarak, Akdeniz-Avrupa bağlamında müttefik ve dostuz." dedi.

Meloni, Türkiye'de yaklaşık 400'den fazla İtalyan şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladığını, toplamda yaklaşık 18,5 milyar avro ciro ürettiklerini kaydetti.

Başkan Erdoğan ile Meloni (AA)Başkan Erdoğan ile Meloni (AA)

İtalyan firmalarının, Türkiye'nin altyapı gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Meloni, son hükümetlerarası zirvede Türkiye ve İtalya tarafından belirlenen 30 milyar avroluk hedefin 5 yıl öncesinden gerçekleşmesinin kendilerini teşvik ettiğini ve bugün ticaret hacmini orta vadede 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Meloni, Türkiye ve İtalya arasında işbirliklerinin kritik hammaddeler, uzay-havacılık, savunma ve ilaç sektörü gibi stratejik alanlarda da büyümeye devam ettiğini belirtti.

Önde gelen Türk firmalarının da İtalya'ya yatırım yapmakla daha fazla ilgilendiğini aktaran Meloni, Bu bağlamda Baykar Teknoloji'nin Piaggio Aerospace'i satın alması ve Leonardo ile insansız hava sistemlerinin geliştirilecek olmasını önemli bulduğunu kaydetti.

Meloni, ayrıca "Beko'nun İtalya'da rekabetçiliğini artırmak ve 'Made in Italy' markasının olağanüstü gücünü desteklemek için sunduğu üç yıllık yatırım planını önemli buluyorum. Sanayi Bakanlarımızın bu süreci yakından takip ettiğini ve istihdam düzeyini korumak için dikkatle izlemeye devam edeceklerini biliyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan ile Meloni (AA)Başkan Erdoğan ile Meloni (AA)

Enerji alanında da işbirliklerini güçlendirdiklerini dile getiren Meloni, "Özellikle Karadeniz'deki Sakarya gaz sahası gibi sahaların geliştirilmesine İtalyan şirketleri Saipem ve Tenaris gibi firmalar katkı sağladı. Türkiye'nin üreteceği gaz da İtalya'ya ulaşabilecek. Bu işbirliğini derinleştirerek hem hidrojen hem de yenilenebilir enerji alanlarında gelecekteki fırsatları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalya ve Türkiye'nin birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını vurgulayan Meloni, "Böyle büyük etkinliklerin yatırım çekmek, kalkınma yaratmak ve istihdam oluşturmak açısından büyük fırsatlar sunduğunu çok iyi biliyoruz." yorumunu yaptı.

Meloni, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkelerimiz halihazırda temel sektörlerde sağlam bir ekonomik ve sanayi işbirliği tabanına sahiptir. Amacımız, yapay zeka, kritik malzemeler, enerji geçişi, ileri teknolojiler ve uzay araştırmaları gibi günümüzün ve geleceğin en stratejik alanlarına doğru işbirliğimizi geliştirmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve heyetine, bu önemli ziyaretleri ve bugün imzaladığımız birçok anlaşma için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu anlaşmalar, önemli bir ortakla, Akdeniz bölgesinde ve Atlantik İttifakı'nda bir müttefikle işbirliğimizi derinleştirme imkanı sunuyor. Bugünü asla bir varış noktası olarak değil, her zaman olduğu gibi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyorum."

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