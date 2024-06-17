Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’ya Filistin protestosu! İsrail’e destek vermişti: Göstericiler ayaklarıyla…

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino , yemek yediği bir mekanda Filistin yanlısı protestocuların hedefi oldu.

İsrailli eşi şarkıcı/model Daniela Pick ve iki çocuğu ile Tel Aviv'de yaşayan Tarantino, "Crackhead Barney" olarak bilinen İsrail karşıtı bir performans sanatçısı ve bir grup aktivist tarafından protesto edildi.

TARANTİNO'YA FİLİSTİN PROTESTOSU

New York'da bir restoranda oturan Tarantino mekandan çıktıktan sonra aktivistler, filmlerinde pek çok kez kadın ayaklarına odaklanan ve bu sebeple "ayak fetişisti" olduğu iddia edilen Tarantino'nun arabasının camına ayaklarını dayadı.

Aktivistler İsrail'i açıkça destekleyen ve Gazze'de soykırım devam ederken İsrail ordusunu ziyaret eden Tarantino'ya "Özgür Filistin" sloganları attı.

İSRAİL ASKERLERİNE DESTEK ZİYARETİ

Tarantino, 7 Ekim'den bir hafta sonra İsrail Gazze'de katliam yaparken İsrail askerlerini ziyaret etmişti. İsrailli askerlerin moralini yükseltmek isteyen Tarantino, coşkulu hayranları ile selfie çektirmişti.

Yönetmen, merhum İsrailli müzik ikonu Svika Pick'in kızı olan eşi ile birkaç yıldır birlikte yaşıyor. Tarantino yürümeye başlayan oğluyla birlikte videolar izleyerek İbranice öğrenmeye çalıştığını belirtmişti.