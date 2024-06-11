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Ünlü şarkıcı Melanie Martinez bir kez daha ''Filistin'' dedi: ''Siyonistleri asla desteklemem!''

Amerikalı pop yıldızı Melanie Martinez, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep etmek için konserinde Filistin bayrağı açtı. Dünyaca ünlü şarkıcının daha önce Paris'teki konserinde ise Filistin mesajı sonrası mikrofonunun kesildiği iddiaları tepki çekmişti.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 23:30 Güncelleme 12 Haziran 2024, 00:01
Ünlü şarkıcı Melanie Martinez bir kez daha ’’Filistin’’ dedi: ’’Siyonistleri asla desteklemem!’’

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Amerikalı pop yıldızı Melanie Martinez, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep etmek için konserinde Filistin bayrağı açtı. Kasım 2023'te Paris'te verdiği konserde Filistin sözleri esnasında mikrofonu kesilen ünlü şarkıcı çıktığı her platformda desteğini esirgemiyor. Dünyaca ünlü popçu Martinez daha önce de sosyal medyada ''Siyonistleri asla desteklemem'' demişti.

ABD'li ünlü şarkıcı Martinez Filistin'i unutmadı!

Dünyaca ünlü Amerikalı popçu Melanie Martinez, verdiği son konserde Filistin'e olan desteğini bir kez daha sevenleriyle buluşturdu. Martinez, sahneye Filistin bayrağı getirdi.

FİLİSTİN MESAJI SONRASI MİKROFONU KESİLDİ Mİ?

8 aydır İsrail'in saldırılarıyla yakıp yıkılmayan yeri kalmayan Filistin'e dünyanın birçok bölgesindeki vatandaşlardan ve pek çok ünlü isimden destek yağıyor. Martinez, sahnede 'Özgür Filistin' diyerek Filistin bayrağıyla haykırırken şarkıcıya dinleyicileri de eşlik etti.

29 yaşındaki ünlü popçunun 26 Kasım Pazar günü Paris'te Zénith Paris – La Villette'de verdiği konserde "Filistin'i özgürleştirin. Hemen ateşkes yapın." mesajı ekrana yansıtılmış, sanatçının mikrofonunun kesilmesi ise dikkat çekmişti.

DAHA ÖNCE DE 'SİYONİSTLERİ ASLA DESTEKLEMEM' DEMİŞTİ

Tarihler Kasım ayını gösterdiğinde Melanie Martiinez, bir kullanıcının kendisine Instagram'da yaptığı bir paylaşımda İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'na dahil edecek bir mektubu imzalayıp imzalamadığını sormasıyla gerçekleşmişti. 29 yaşındaki sanatçının verdiği yanıt gündem olmuştu.

Martinez, "Hayır, hiçbir şeye imza atmadım ve hiçbir Siyonist saçmalığı desteklemiyorum" dedi. "Filistin'e tam destek veriyorum.''

"Eğer insanlar benim bilgim dışında adımı kullanırsa, lütfen bana DM'den ekran görüntüleri gönderin, böylece ekibimin onlara bunu kaldırmalarını söylemesini sağlayabilirim" diye cevaplamıştı.

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