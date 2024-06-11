Ünlü şarkıcı Melanie Martinez bir kez daha ’’Filistin’’ dedi: ’’Siyonistleri asla desteklemem!’’

Amerikalı pop yıldızı Melanie Martinez, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep etmek için konserinde Filistin bayrağı açtı. Kasım 2023'te Paris'te verdiği konserde Filistin sözleri esnasında mikrofonu kesilen ünlü şarkıcı çıktığı her platformda desteğini esirgemiyor. Dünyaca ünlü popçu Martinez daha önce de sosyal medyada ''Siyonistleri asla desteklemem'' demişti.

Dünyaca ünlü Amerikalı popçu Melanie Martinez, verdiği son konserde Filistin'e olan desteğini bir kez daha sevenleriyle buluşturdu. Martinez, sahneye Filistin bayrağı getirdi.

FİLİSTİN MESAJI SONRASI MİKROFONU KESİLDİ Mİ?

8 aydır İsrail'in saldırılarıyla yakıp yıkılmayan yeri kalmayan Filistin'e dünyanın birçok bölgesindeki vatandaşlardan ve pek çok ünlü isimden destek yağıyor. Martinez, sahnede 'Özgür Filistin' diyerek Filistin bayrağıyla haykırırken şarkıcıya dinleyicileri de eşlik etti.

29 yaşındaki ünlü popçunun 26 Kasım Pazar günü Paris'te Zénith Paris – La Villette'de verdiği konserde "Filistin'i özgürleştirin. Hemen ateşkes yapın." mesajı ekrana yansıtılmış, sanatçının mikrofonunun kesilmesi ise dikkat çekmişti.