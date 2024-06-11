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Filistinli genç ''ambulans'' diye kıvrandı, İsrailli infaz etti! Şehadetin geldiği o görüntüler yürek sızlattı...

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne düzenlediği baskında ''ambulans'' diyerek yardım isteyen Filistinli genç, İsrail silahlarıyla infaz edildi.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 22:08 Güncelleme 11 Haziran 2024, 22:43
Filistinli genç ’’ambulans’’ diye kıvrandı, İsrailli infaz etti! Şehadetin geldiği o görüntüler yürek sızlattı...

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İsrail askerlerinin işgal ve yoğun saldırılar altında tuttuğu Batı Şeria'da yaralı olarak yerde yatan ve "ambulans" diye yardım isteyen bir Filistinli İsrailli askerlerce infaz edildi. İşte o acı görüntüler...

Katil İsrail yardım isteyen yaralı Filistinliyi infaz etti!

İSRAİL, KÖYE BASKIN DÜZENLEDİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenlemesi sonucu Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 3 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından Kefr Dan'a düzenlenen baskın sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

'AMBULANS' DİYE KIVRANAN GENCİ İNFAZ ETTİ!

İsrail askerlerinin baskında yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyada yayınlandı.

Görüntüde ismi Ahmad Samudi olduğu öğrenilen ve yaralı halde yerde yatan ve de acı içinde kıvranan Filistinli gencin "ambulans" diyerek etraftan yardım beklediği duyuluyor.

Ancak gencin yardım diyerek yaralı halde yerde inlediği anlarda İsrail askerlerinin o Filistinliye ateş etmeye devam ettiğini gösteren sesler yükseliyor.

Ateşlerin ardında şehadet getiren Filistinli gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı, yanında veya çevresinde herhangi bir silah olmadığı görülüyor.

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