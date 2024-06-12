Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı Şeria’da 6 Gazze’de 12 Filistinli şehit edildi

İsrail ordusu BMGK'dan gelen ateşkes kararına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Gazze'de Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail ordusu 12 Filistinliyi daha şehit etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da ise ekipler Kefr Dan beldesinden 6 şehit cenazesi taşıdı.

Açıklamaya göre, şehitlerden ikisi İsrail güçlerinin Kef Dan beldesinde abluka altına aldıktan sonra Energa anti-tank füzeleriyle havaya uçurduğu evden çıkarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Filistinlilerin Sakr Arif Abid, Ahmed Muhammed Sammudi, Eymen Abdülkerim Ebu Fadala, Muhammed Hazza Marei, Mustafa Allam Marei, Ahmed Muhammed Ebu Ubeyd adlı gençlerden oluştuğunu duyurdu.