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United Airlines uçuşunda alkollü yolcu krizi: 10 bin Euro ceza

United Airlines'ın Amsterdam-New York uçuşunda, antidepresan ve alkol karıştıran Zachary Greear (34), sarhoş olarak diğer yolcuları tehdit etti. Uçak, yolcunun yarattığı rahatsızlık nedeniyle İrlanda'ya acil iniş yaptı. Greear, 10 bin euro para cezası aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
United Airlines uçuşunda alkollü yolcu krizi: 10 bin Euro ceza

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    United Airlines'ın Amsterdam- New York uçuşunda bulunan Zachary Greear (34), uçak korkusunu bastırmak ve anksiyeteyle mücadele etmek için antidepresanla alkolü karıştırdı. Uçak havalandıktan bir süre sonra çok sarhoş olan Greear, diğer yolcuları tehdit, küfür ve ağır sözlerle rahatsız etti. Yolcu ayrıca, koltuğuna ve koridora da idrarını yaptı. Sefer başladıktan iki saat sonra, uçak İrlanda'nın Donegal kenti üzerinde seyrederken kaptan, Greear'ın sebep olduğu rahatsızlıktan dolayı iniş kararı almak zorunda kaldı. Tutuklanan Greear'a 10 bin euro para cezası verildi.

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