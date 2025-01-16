United Airlines uçuşunda alkollü yolcu krizi: 10 bin Euro ceza

United Airlines'ın Amsterdam- New York uçuşunda bulunan Zachary Greear (34), uçak korkusunu bastırmak ve anksiyeteyle mücadele etmek için antidepresanla alkolü karıştırdı. Uçak havalandıktan bir süre sonra çok sarhoş olan Greear, diğer yolcuları tehdit, küfür ve ağır sözlerle rahatsız etti. Yolcu ayrıca, koltuğuna ve koridora da idrarını yaptı. Sefer başladıktan iki saat sonra, uçak İrlanda'nın Donegal kenti üzerinde seyrederken kaptan, Greear'ın sebep olduğu rahatsızlıktan dolayı iniş kararı almak zorunda kaldı. Tutuklanan Greear'a 10 bin euro para cezası verildi.

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