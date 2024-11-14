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Unilever'den dünyaca ünlü dondurma markasına Filistin tehdidi: Olay mahkemeye taşındı

Ben & Jerry's, Filistinlilere destek açıklamalarını engellediği gerekçesiyle ana şirketi Unilever'e dava açtı. Şirket, barış ve insan hakları adına yaptığı açıklamaların Unilever tarafından engellendiğini ve yönetim kurulunun dağıtılmakla tehdit edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 23:16 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 23:16
Unilever’den dünyaca ünlü dondurma markasına Filistin tehdidi: Olay mahkemeye taşındı

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Gazze'deki katliamlara destek veren küresel markalara tepkiler çığ gibi büyürken, Siyonist destekçisi dev firmaların Filistin'e destek veren markalara karşı harekete geçtiği ortaya çıktı.

McDonald's ve KFC gibi dünyanın pek çok yerinde restoran zincirleri bulunan şirketler boykot kampanyalarının hedefi haline gelirken, bir başka Siyonist destekçisi marka olan Unilever'in Ben & Jerry's'i tehdit ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu skandal Ben & Jerry's'in, Filistinlilere yönelik destek açıklamalarını engellemesi ve yönetim kurulunu dağıtmakla tehdit etmesi nedeniyle ana şirketi Unilever'e dava açmasıyla ortaya çıktı.

UNILEVER ENGEL ÇIKARDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, dava dilekçesinde Ben & Jerry's'in barış ve insan haklarını desteklemek amacıyla kamuoyuna açıklama yapmaya çalıştığı, ancak bu çabaların Unilever tarafından engellendiği belirtildi.

Unilever'in, Ben & Jerry's'in ateşkes ve mülteciler için güvenli geçiş çağrıları yapmasını, Gazze'deki sivil kayıpları protesto eden ABD'li öğrencileri desteklemesini ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarının durdurulması çağrısında bulunmasını engellediği iddia edildi. Ayrıca, Unilever'in Ben & Jerry's'in bağımsız yönetim kurulunu dağıtma ve kurul üyelerine ayrı ayrı dava açmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Bu durumun, Ben & Jerry's'in sosyal misyonuyla ilgili kararlar almasına izin veren bağımsız yönetim kurulu anlaşmalarını ihlal ettiği ifade edildi.

Unilever, ortaya atılan iddiaları reddettiğini belirterek bir açıklama yaptı. Şirket, "ortaya atılan iddiaları reddettiklerini ifade ederken, "Yüreğimiz Orta Doğu'daki trajik olayların tüm mağdurlarıyla birlikte. (Ben & Jerry's) B&J'nin sosyal misyon kurulu tarafından ortaya atılan iddiaları reddediyoruz ve davamızı güçlü şekilde savunacağız. Bu yasal mesele hakkında daha fazla yorum yapmayacağız." mesajını paylaştı.

2021'DE DAVALIK OLMUŞLARDI

Ben & Jerry's, 2021 yılında İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ürün satışını durduracağını, bunun şirketin "değerleriyle uyumsuz" olduğu açıklaması Unilever ile arasında ciddi bir gerilime yol açmıştı.

2022 yılında Ben & Jerry's, İsrail'deki işini izinsiz bir şekilde yerel bir lisans sahibine devrederek satışların devam etmesine olanak tanıyan Unilever'i dava etmişti.

Yapılan müzakereler sonucu taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülmüş ve anlaşma çerçevesinde Unilever, Ben & Jerry's'in sosyal misyonu ile marka bütünlüğü konusundaki "birincil sorumluluğuna" saygı göstereceğini kabul etmişti.

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