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Rusya'nın Büyükelçisi Gatilov: Rusya-Ukrayna müzakereleri İstanbul anlaşmaları üzerine olmalı

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gennady Gatilov, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yapılacak müzakerelerin, İstanbul'da varılan anlaşmalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:44 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:44
Rusya’nın Büyükelçisi Gatilov: Rusya-Ukrayna müzakereleri İstanbul anlaşmaları üzerine olmalı

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Rusya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gennady Gatilov, BM Cenevre Ofisine akredite basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, Rusya'nın ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve yeni hükümetine ilişkin herhangi bir yanılsamaya sahip olmadığını vurguladı. Gatilov, ayrıca Rusya'nın, ABD seçimlerine müdahale ile suçlanmamasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Gatilov, savaşın sona ermesi ve uzun vadeli çözüm için müzakerelere açık olduklarını ifade etti.

Gatilov, "Müzakerelerin, Ukrayna'nın değişen isteklerine değil, her şeyden önce İstanbul'da varılan anlaşmalara, sahadaki gerçeklere ve bugünün zeminine dayalı olması gerekir. Ancak hedef, sadece Ukrayna'ya daha fazla mühimmat ulaştırılmasına izin vermek için yarım saat veya altı ay süren bir ateşkes olmamalı. Tek isteğimiz, Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmayacak, dost, tarafsız ve silahsızlandırılmış bir ülke olmasıdır." dedi.

ZELENSKİY'NİN ZAFER PLANI MÜMKÜN DEĞİL

Gennady Gatilov, Ukrayna'nın sürekli olarak Batılı ülkeler tarafından "bir araç olarak kullanıldığını" ve bunun Ukrayna'nın ulusal çıkarlarına zarar verdiğini belirtti. Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair nasıl bir yaklaşım benimseyeceğini bilmediklerini ifade eden Gatilov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Zafer Planı'nın savaşın sona erdirilmesi için uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi. Trump'ın Ukrayna'daki krizi "bir gecede çözme" sözü verdiğini hatırlatan Gatilov, bunun gerçekçi bir çözüm olmadığını ancak herhangi bir siyasi çözüm önerisini memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

Gatilov, ABD'deki yönetimlerin sürekli Moskova'yı kontrol etme çabası olduğunu ve bunun değişmediğini belirterek, "Tek olası değişim ülkelerimiz arasındaki diyalog olabilir, bu da Başkan (Joe) Biden yönetimi sırasında son birkaç yıldır eksik olan bir durumdu." diye konuştu.

"YETERLİ ASKERİ KAPASİTEMİZ VAR"

Gennady Gatilov, Rusya'nın yabancı birliklerin desteğini kabul etmeye açık olup olmadığına yönelik bir soruya, bu konunun gündemde olmadığını belirtti. Gatilov, "Yeterli askeri kapasitemiz var. Mevcut durumla kendi başımıza başa çıkabiliriz ama tabii ki biri gelip yardım etmek isterse, neden olmasın?" ifadelerini kullandı. Gazze, Lübnan ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle son derece endişeli olduklarını vurgulayan Gatilov, çatışmaların ateşkes olmadan sona erdirilmesinin ve siyasi sürecin başlamasının mümkün olmadığını söyledi. Ayrıca, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Batılı ülkeler tarafından kullanılan bir yapıya dönüştüğünü, bu ülkelerin istemedikleri ülkelere ve rejimlere burada baskı uyguladığını belirtti.

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