UNIFIL’e açılan ateşin ardından İtalya’dan sert tepki: İşgalci İsrail Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İtalya, işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) mevzilerine düzenlediği saldırının ardından harekete geçti.

Adını açıklamayan bir hükümet kaynağı, UNIFIL'e yönelik saldırının ardından işgalci İsrail Büyükelçisinin İtalya Savunma Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

İşgalci İsrail'in açtığı ateş sonucu UNIFIL'in Naqoura'daki ana üssünde bulunan bir UNIFIL nöbetçi kulesi isabet almış, 2 asker hafif şekilde yaralandı.

NE OLMUŞTU?

BM kaynaklarına göre, işgalci İsrail güçleri UNIFIL misyonlarına üç ayrı saldırı gerçekleştirdi.

İsmi açıklanmayan bir Kaynak, saldırılardan birinin UNIFIL'in Naqoura'daki ana üssüne yapıldığını belirtti.

Saldırılardan birinde ise, UNIFIL askerlerinin bulunduğu gözetleme kulesi tank atışlarıyla hedef alındı. TRT Haber'in aktardığına göre, kuleye açılan tank ateşi sonucu iki barış gücü askeri hafif yaralanmıştı.