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Kassam Tugayları duyurdu! Soykırımcı İsrail pusuya düştü!

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail askeri konvoyunu pusuya düşürdüklerini ve çok sayıda katil İsrail askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:48 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:48
Kassam Tugayları duyurdu! Soykırımcı İsrail pusuya düştü!

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail askeri konvoyuna yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü duyurdu (AA-ARŞİV)Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü duyurdu (AA-ARŞİV)

İSRAİL KONVOYUNA "KARMAŞIK BİR PUSU"

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun saldırı altında olan Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait askeri araçların "karmaşık bir pusu" ile hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda, İsrail ordusuna ait 12 askeri aracın yanı sıra asker taşıyan bir kamyonun bulunduğu mekanize piyade bölüğünün hedef alındığı kaydedildi.

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü duyurdu (AA-ARŞİV)Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü duyurdu (AA-ARŞİV)

KATİLLER PUSUYA DÜŞTÜ

Kassam güçlerinin, pusuya düşürdükleri askeri araçlara doğru ilerleyerek İsrail askerlerini sıfır mesafeden hafif silahlarla etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü duyurdu (AA-ARŞİV)Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü duyurdu (AA-ARŞİV)

PUSUYA DÜŞÜRÜLEN ASKERLER ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, pusuya düşürülen İsrail askerlerinden bir kısmının çevredeki bir eve doğru kaçtığı sırada hedef alınarak öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi. Kassam Tugayları bugün sabah saatlerinde de Cibaliya'da İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldığını açıklamıştı.

SİYONİST KATİLLER DURMAK BİLMİYOR!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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