Kassam Tugayları duyurdu! Soykırımcı İsrail pusuya düştü!

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 12 askeri aracı pusuya düşürdüğünü duyurdu (AA-ARŞİV)

PUSUYA DÜŞÜRÜLEN ASKERLER ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, pusuya düşürülen İsrail askerlerinden bir kısmının çevredeki bir eve doğru kaçtığı sırada hedef alınarak öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi. Kassam Tugayları bugün sabah saatlerinde de Cibaliya'da İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldığını açıklamıştı.

SİYONİST KATİLLER DURMAK BİLMİYOR!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.